Baru Dibuka, Yuk Intip Diskon Fesyen di Colorbox Mal Ratu Indah

Makassar, Upeks.co.id — Perkembangan fesyen khususnya bagi kaum hawa memang tidak ada habisnya. Gaya yang beragam dan pergerakan dinamis pada industri fesyen kerap menghadirkan perubahan tren secara cepat. Ini yang menyebabkan permintaan akan produk fesyen terus mengalami peningkatan.

Merespon hal tersebut, Mal Ratu Indah berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan para pelaku usaha fesyen di Indonesia, salah satunya dengan menghadirkan gerai ritel fesyen, Colorbox.

Hadir di Mal Ratu Indah, tepatnya di New Corridor 1st Floor, Colorbox resmi buka pada hari Selasa, 5/7/2022.

Beragam model serta warna pakaian wanita dan aksesorisnya dihadirkan oleh jenama fesyen yang merupakan bagian dari grup ritel Indonesia, Delamibrands.

Mengusung model pakaian anak muda dengan gaya kekinian dan harga yang terjangkau, di awal pembukaannya Colorbox memberikan promo spesial selama 3 hari berturut-turut, yaitu potongan langsung sebesar Rp100.000 di hari pertama, potongan langsung sebesar Rp75.000 di hari kedua, dan potongan langsung sebesar Rp50.000 di hari ketiga bagi 50 pengunjung pertama di tiap harinya. Promo ini berlaku tanpa syarat dan minimum pembelanjaan.

“Voucher promo opening itu bisa langsung dipakai untuk transaksi, tanpa minimum pembelanjaan. Jika pelanggan melakukan transaksi Rp179.000, sisa bayar Rp79.000 saja. Vouchernya hanya berlaku selama periode opening, 5-7 Juli 2022. Jangan sampai ketinggalan, siapa tau Anda adalah pengunjung yang beruntung,” ungkap Sinar, Supervisor Delamibrands.

Sinar juga menambahkan, selain promo spesial opening, Colorbox juga menghadirkan promo Spent More Save More. Belanja minimal Rp250.000 dapat potongan senilai Rp50.000 hingga Rp100.000. Semakin banyak transaksinya, semakin banyak potongannya.

“Promo belanja hemat yang terangkum dalam Spend More Save More tersebut dibagi menjadi tiga pilihan promo dengan nominal yang berbeda. Misalnya jika pengunjung berbelanja Rp250.000 akan lebih hemat Rp50.000, sedangkan jika berbelanja Rp300.000 akan lebih hemat Rp75.000, dan jika berbelanja Rp350.000 akan lebih hemat Rp100.000,” tambahnya.

Centre Manager Mal Ratu Indah Uta Gobel menambahkan, melalui ekspansi Colorbox di Mal Ratu Indah ini memberikan wadah bagi masyarakat untuk menemukan ragam produk pilihan yang cocok dengan selera pengunjung.

“Diharapkan hadirnya Colorbox di Mal Ratu Indah dapat menggerakkan perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di Makassar,” ujar Uta.

Menjual berbagai jenis atasan teranyar mulai dari tank-top, kaos, kemeja, dan lainnya, harga yang ditawarkan oleh Colorbox beragam yakni mulai dari Rp69.000 hingga Rp300.000.

Selain itu, Colorbox juga menjual berbagai jenis bawahan seperti celana dan rok yang dibanderol mulai harga Rp170.000. Beberapa jenis sepatu sport dengan model yang stylish dapat juga ditemui pengunjung dengan harga Rp279.900. Di samping menjual atasan dan juga bawahan, Colorbox juga menjual berbagai aksesoris penunjang penampilan seperti tas, kacamata, serta ikat pinggang dengan harga mulai Rp79.000.

Melalui pembukaan gerai baru di Mal Ratu Indah, Colorbox konsisten membawa misi untuk memenuhi kebutuhan fesyen berkualitas bagi masyarakat di Indonesia.(rls)