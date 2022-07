Asmo Sulsel Gelar Kuis IG Hondajagoanku, Berhadiah 5 Tiket VIP Pertandingan PSM Makassar

Makassar, Upeks.co.id – Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon sekaligus sponsor utama PSM Makassar menggelar kuis berhadiah menarik. Melalui official instagram @HondaJagoanku, Asmo Sulsel membagikan 5 tiket VIP Selatan untuk pertandingan PSM Makassar vs Bali United pada Jumat, 29 Juli 2022 – Kick off 17.00 WITA di Gelora BJ Habibie.

Manager Marketing Asmo Sulsel untuk wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan, Honda ingin ajak seluruh lapisan masyarkat utuk mendukung pasukan Ramang saat berlaga. Semoga dukungan kita dapat menjadi pemantik pemain PSM untuk memenangkan setiap laga yang dilakoni.

“Bro and Sist pasti udah ga sabar untuk menyaksikan laga kandang pertama PSM Makassar. Nah, ayo kita dukung klub kebanggan rakyat Sulawesi pada JUmat besok melawan Bali United. Kami ingin bagi-bagi tiket VIP untuk Bro and Sist agar dapat merasakan lagsung sensasi menonton pertandingan di stadion Gelora B.J. Habibie. Caranya gampang banget, langsung saja kepoin di IG @HondaJagoanku,”ungkap Gangga.

Adapun syarat kuis yaitu : Follow akun @HondaJagoanku Cek postingan :

https://www.instagram.com/tv/CgeiLZLBHQW/?utm_source=ig_web_copy_link. Ketik jawaban BroSis di kolom komen. Ajak tiga teman BroSis di kolom komen dan tag player andalan kamu.

Repost postingan ini melalui instastory Akun instagram BroSis jangan di private ya!

Pemenang akan diumumkan pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 19.00 WITA