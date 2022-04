New Mazda CX-5 Mengaspal di Makassar, Targetkan 10 Unit Penjualan

MAKASSAR, UPEKS – Mazda Kumala memperkenalkan generasi terbaru The New Mazda CX-5 resmi mengaspal di kota Makassar, tepatnya di Trans Studio Mall Makassar, Jumat (15/4/2022).

Branch Manager Mazda Kumala Makassar, Ahmad Siraj mengatakan, setelah peluncuran The New Mazda CX-5, Mazda Kumala sudah membukukan sebanyak enam unit.

“Kami sistemnya inden, jadi unit belum ready sekarang. Ditargetkan penyerahan unit ke pelanggan sebelum hari lebaran atau dua pekan ke depan,” ungkap Iyat sapaan akrabnya.

Kata Iyat, bagi pelanggan yang ingin merasakan langsung The New Mazda CX-5, Maza Kumala melaksanakan pameran mulai 15 hingga 24 April 2022 di Trans Studio Mall.

“Selama 10 hari pameran, tentunya kami menargetkan The New Mazda CX-5 terjual diangka 10 unit,” ucap Iyat.

Iyat menambahkan, sementara untuk target disetiap bulannya, Mazda Kumala menargetkan penjualan The New Mazda CX-5 bisa menjual lima unit per bulan atau 40 unit hingga akhir tahun 2022 ini.

Sementara itu, Mazda Expert Kumala Makassar, Muhammad Asdar mengatakan, di pameran ini ada juga program istimewa yang ditawarkan, mulai dari gratis service dan sparepart selama tiga tahun atau 60.000 kilometer, serta special rate bunga nol persen.

The New Mazda CX-5 hadir dalam dua tipe, yakni Elite yang mengedepankan estetika dan didesain untuk memenuhi kebutuhan customer yang beragam, serta Kuro yang menggabungkan ornamen hitam dan aksen merah guna memberikan impresi berani dan jiwa yang sporty.

Selain itu, hadir dengan 6 warna, The New Mazda CX-5 memperkenalkan warna baru “Zircon Sand Metallic” yang selaras dengan alam tanpa mengorbankan aspek stylish dan menciptakan kesan tangguh.

“Untuk harga on the road (OTR) The New Mazda di Kota Makassar mulai dari Rp612,9 juta,” sebutnya.

The New Mazda CX-5, telah disempurnakan dengan mengedepankan 7G concept dengan inovasi, kreativitas, dan teknologi terbaik yang menyempurnakan CX-5 sebagai Premium SUV terbaik di kelasnya yang seimbang antara kesan sport dan kecanggihannya, serta kompatibilitasnya untuk penggunaan aktif perkotaan maupun adventure.

The New Mazda CX-5 hadir dengan elemen baru di bagian eksterior seperti Front Grille memiliki pola elemen 3 dimensi yang tampil seolah-olah melayang dan memberi kesan kedalaman. Signature Wing baru dengan frame tebal yang menegaskan image kuat dan kokoh, desain beserta fitting lampu front and rear lamp yang berubah menampilkan tampilan yang lebih mewah dan eye-catching.

Selain itu, banyak tambahan fitur yang semakin praktis dalam peningkatan fungsionalitas sehari-hari yang dapat ditemukan di New Mazda CX-5 seperti wireless charging, hands-free power liftgate yang memungkinkan pembukaan dan penutupan pintu bagasi secara otomatis melalui sensor di bagian bawah tengah bumper belakang, drive mode selection indicator yang membantu pengemudi lebih mudah mengidentifikasi mode seleksi berkendara serta ruang bagasi yang inovatif dimana papan bagian depan dan belakang dapat diatur secara fleksibel untuk mengakomodir kapasitas yang dibutuhkan dan juga dapat dibalik untuk material tahan air.

Perlu diketahui, keselamatan pengemudi Mazda menjadi semakin terjamin dengan dilengkapi dengan i-activesense yang merupakan teknologi terkini Mazda mencakup serangkaian teknologi keselamatan canggih. Seperti Mazda Radar Cruise Control (MRCC) yang membantu pengemudi menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya ketika diaktifkan, Lane Departure Warning System, Lane Keep Assist, dan juga Cruising and Traffic Support. (Mit)