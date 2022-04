CLARO Makassar Bakal Gelar Luxury Wedding Vaganza 2022

Makassar, Upeks — Gelaran ini bakal berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, 15-24 Maret 2022.

Luxury Wedding Vaganza kali ini juga dirangkaikan dengan gelaran Trend Hijab.

Demikian yang dipaparkan manajemen PHI di konferensi pers Luxury Wedding Vaganza di Claro Makassar, Selasa (12/4/2022).

Hadir Marcom Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi, Marketing and Communication Hotel Dalton Makassar Andi Ricky.

Kemudian Marcom Manager Hotel The Rinra Makassar Aziz Munawir dan Senior Sales Wedding Claro Makassar Arlin Palimbong.

Marcom Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi mengatakan bahwa untuk kegiatan tersebut bakal digelar di Sandeq Ballroom.

“Jadi nanti Sandeq A,B, dan C itu akan diisi oleh Wedding Expo dan Tren Hijab,” kata Yudi, sapaan akrabnya.

Yudi menyebut bahwa kegiatan wedding expo dan trend hijab ini baka diikuti kurang lebih 100 booth.

Khusus untuk untuk wedding expo, ada sekitar 35 vendor.

“Di wedding Expo ada dua batch, maksudnya ada yang selama 5 hari, dan 5 hari lagi berganti, ada juga yang ikut full,” jelas Yudi.

Senior Sales Wedding Claro Makassar Arlin Palimbong memaparkan bahwa ada banyak promo yang ditawarkan Claro dalam gelaran ini.

Misalnya diakon 10 persen dari total transaksi dalam gelaran Luxury Wedding Vaganza.

Lalu ada fratis minuman selama acara berlangsung (sesuai jumlah pemesanan).

Ada hadiah utama 1 unit motor (kelipatan Rp 50.000.000), gratis Honeymoon ke Bali (3D2n) termasuk tiket & akomodasi untuk 2 orang.

Ada juga gratis kamar President Suite, Executive Suite, Junior Suite & Pemandangan Matahari Terbenam Laguna.

“Gratis Hadiah Langsung untuk setiap transaksi Harga Spesial Kamar Deluxe Room Rp 550 per malam,” kata Arlin.

Tak sampai di situ, ada gratis keanggotaan fitness & kolam renang di Claro Makassar, gratis akses pemakaian tempat untuk sesi Pre Wedding hingga gratis dekorasi kamar pengantin gratis Souvenir untuk pengantin.

Marcom Manager Hotel The Rinra Makassar Aziz Munawir menambahkan bahwa The Rinra sudah beberapa kali ikut dalam kegiatan ini.

The Rinra pun menyiapkan promo khusus paket wedding up to 10 persen setiap transaksi di weeding vaganza.

“Kami tawarkan voucher kamar deluxe Rp 888 ribu, yang hanya berlaku pembelian selama wedding vaganza berlangsung,” sambungnya.

Sementara ity, Marketing and Communication Hotel Dalton Makassar Andi Ricky mengatakan bahwa Dalin juga menyediakan promo khusus.

“Kami ada promo spesial diskon sampai 10 persen dan ada cashback sampai Rp4,5 juta,” kata Ricky.

Dirinya berharap dengan promo ini, semakin banyak lagi acara-acara di Daton Makassar, terutama wedding.(rls)