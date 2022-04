5 Motor Honda Terlaris di IIMS, Vario 160 Jadi Primadona  

Makassar, Upeks.co.id– Menutup gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil mencatatkan penjualan tinggi sebanyak 798 unit. Beragam jajaran sepeda motor Honda di berbagai segmen sesuai gaya hidup memukau pengunjung IIMS 2022. All New Honda Vario 160 yang baru saja diluncurkan pada awal tahun ini menjadi salah satu primadona yang diminati oleh pengunjung dengan total penjualan mencapai 138 unit.

Booth sepeda motor Honda yang berada di Hall C2, JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara tampak selalu ramai dikunjungi pengunjung sepanjang 31 Maret-10 April 2022. Hingga pameran akbar ini ditutup, jajaran skutik Honda tercatat mendominasi penjualan motor Honda di IIMS 2022. Lima produk terlarisnya adalah skutik premium sporti dengan tampilan desain layaknya skutik besar yaitu All New Honda Vario 160 ditemani Honda BeAT series, Honda Scoopy, Honda PCX160, dan juga skutik yang baru saja diluncurkan yaitu New Honda Genio.

Selain jajaran skutik, motor big bike Honda juga tak kalah memukau bagi pengunjung IIMS. Penyegaran yang diberikan kepada big bike sport Honda yang mengusung konsep Neo Sport Café, CB650R membuatnya menjadi big bike Honda terlaris di IIMS dengan total penjualan mencapai 12 unit. Penjualan ini disusul dengan motor big bike Honda bergaya kustom yang juga dinobatkan sebagai Best Cruiser Bike pada IIMS 2022, Rebel yang terjual 6 unit. Pada gelaran ini, salah satu ikon terbaik sepeda motor berperforma tinggi Honda, CBR1000RR-R juga berhasil menarik peminat 4 pembeli. Selain Rebel, CB150X juga terpilih sebagai sepeda motor terbaik kategori Best Touring pada IIMS tahun ini.

General Manager Sales Division AHM Didi Kwok mengatakan beragam inovasi dan penyegaran yang diberikan AHM kepada seluruh jajaran sepeda motor Honda terus diapresiasi dengan baik oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah All New Honda Vario 160 yang tampil lebih besar, lebih hebat, dan lebih membanggakan untuk penggunanya.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme tinggi pengunjung IIMS 2022 yang telah memilih sepeda motor Honda sebagai teman berkendara yang menyenangkan untuk beraktivitas sehari-hari. Kami berharap jajaran langkap produk kami dapat memenuhi impian konsumen di semua segmen berkendara,” ujar Didi Kwok.

Semangat Bangkit

Bertemakan Start Your Dream yang menjiwai seluruh desain booth, AHM memberikan semangat bangkit dan bergerak maju meraih mimpi di tengah kondisi pandemi yang terus membaik. Hal ini pun diwujudkan pada 21 model sepeda motor Honda yang menemani para pengunjung dalam lima zona yakni zona Racing, zona Urban, zona Advanture, zona Big Scooter dan zona Lifestyle untuk memudahkan pengunjung mengeksplorasi booth AHM.

Selama pameran berlangsung, para pengunjung tampak antusias melihat langsung dua motor balap Honda yakni CBR250RR dengan tampilan Astra Honda Racing Team (AHRT) serta sepeda motor balap Marc Márquez dalam MotoGP yakni RCV213V Repsol Honda Team. Melengkapi suasana racing, para pengunjung pun dapat melihat lebih dekat racing suit dan sepatu balap milik dua pebalap MotoGP Marc Márquez dan Pol Espargaró.