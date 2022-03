Smartfren Hadirkan Paket Unlimited Nonstop

Makassar, Upeks.co.id–Paket internet Unlimited selalu jadi primadona semua pengguna internet. Apalagi buat mereka yang kegiatan sehari-harinya mengandalkan koneksi internet. Pasalnya paket yang satu ini benar-benar simple, serta bisa dipakai untuk banyak hal.

Paket Unlimited tersebut ditawarkan Smartfren melalui paket Smartfren Unlimited Nonstop yang diluncurkan, Rabu 23 Maret 2022.

Regional Head Sulawesi PT Smartfren Telecom, Tbk, Lazarus Bako Tembang mengatakan, paket ini, punya keunggulan yang menarik. Misalnya Smartfren Unlimited Nonstop dengan batas bulanan bisa dipakai internetan dari lokasi mana pun, untuk aplikasi apapun selama 24 jam.

Ditambah lagi dengan benefit Akses Nonstop, extra benefit untuk akses aplikasi kebutuhan sehari-hari, dan promo kuota lokal up to 4 GB. Memakai paket Unlimited Nonstop bakal memberi kamu pengalaman yang betul-betul berbeda.

“Beberapa keunggulan yang bisa dirasakan saat menikmati Smartfren Unlimited Nonstop ini, internetan terasa lebih nyaman dan bebas worry. Waktu mengaktifkan paket Smartfren Unlimited Nonstop, akan langsung dapat batas bulanan, ” ungkapnya.

Adapun paket yang ditawarkan mulai dari Unlimited Nonstop 6 GB seharga Rp 30.000, Unlimited Nonstop 12 GB seharga Rp 45.000, Unlimited Nonstop 30 GB seharga Rp 70.000, Unlimited Nonstop 45 GB seharga Rp 100.000, dan Unlimited Nonstop 60 GB seharga Rp 125.000.

“Selain itu ada juga Unlimited Nonstop 3 GB seharga Rp 15.000 untuk masa aktif 14 hari, dan Unlimited Nonstop 2 GB seharga Rp 10.000 untuk masa aktif 10 hari, ” ungkapnya.

Menariknya ketika batas bulanan habis, kata Lazarus, pengguna masih bisa mengakses internet karena paket ini punya Akses Nonstop. Bahkan, ada tambahan extra benefit untuk akses aplikasi kebutuhan sehari-hari, yaitu aplikasi pesan instan, aplikasi e-commerce, aplikasi transportasi online, serta aplikasi pembayaran digital. “Jadi sekali aktifkan paket ini, kamu bisa langsung internetan dengan happy dan bebas worry,” tandasnya.

Paket Unlimited Nonstop ini untuk bisa dipakai mengupload konten video ke YouTube, TikTok atau Instagram. Bisa menikmati streaming film seperti film K-Drama horor All of Us Are Dead yang per episodenya punya durasi sekitar satu jam.

Tidak hanya itu, paket ini bebas banget buat akses aplikasi apapun. Begitu paket ini sudah aktif, maka kita sudah bisa akses media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook; e-commerce apapun; streaming video atau lainnya; juga bisa dipakai berkirim pesan menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, dan sejenisnya.

Paket Unlimitednya pun makin terasa karena bisa semua aplikasi tersebut bisa kamu pakai selama 24 jam, tanpa syarat tambahan.

Sementara Regional Cluster Support PT Smartfren Telecom, Tbk, Muhammad Natsir menambahkan, ketika batas bulanan habis, masih pelanggan masih bisa mengakses internet.