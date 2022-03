Toyota Avanza dan Veloz Kuasai Market Sulawesi hingga 54,2%

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Toyota mencatat performance gemilang, Toyota Avanza dan Veloz menguasai market Sulawesi hingga 54,2 persen di Januari 2022 lalu. Capaian ini meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin mengungkapkan, bahwa Toyota Avanza dan Veloz memang menjadi kendaraan yang paling diminati masyarakat Sulawesi. Tidak dapat dipungkiri jika Toyota Avanza dan Veloz menjadi salah satu kendaraan dengan penjualan tertinggi di segmen pasar menengah.

Suliadin menyebutkan, data 5 tahun terakhir pun mencatat bahwa Toyota Avanza dan Veloz masih unggul di kelasnya. “Market share Toyota Avanza dan Veloz di tahun 2021 tembus hingga 51,81 persen. Hal ini menggambarkan, bahwa setengah pengendara MPV Low Sulawesi menjatuhkan pilihannya bersama Toyota Avanza dan Veloz,” ucap Suliadin.

“Kurang lebih 20.299 unit Toyota Avanza dan Veloz baru mengaspal selama lima tahun terakhir di Sulawesi. Penjualan Toyota Avanza dan Veloz di tahun 2021 meningkat 94 persen dari angka penjualan di tahun 2020, dimana tahun Covid-19 merebak. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian masyarakat semain membaik,” ungkap Suliadin.

Sementara itu, Kalla Toyota di tahun 2021 meluncurkan generasi terbaru dari Toyota Avanza Veloz. Generasi terbaru ini hadir dengan beragam fitur baru dengan kesan premium di kelas MPV 7 seater. Tak hanya itu, All New Toyota Veloz juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang membuatnya unggul di kelasnya.

Bagian eksterior dilengkapi dengan tampilan yang kokoh dan agresif. All New Veloz memberi kesan memukau dengan kap mesin yang lebih tinggi diilengkapi dengan aksen grill yang gagah. Bagian depan dilengkapi dengan New Advanced LED Headlamp with Sequential Turn Lamp. Bentuk lampu dengan desain tajam pada ujung lampu semakin memberikan kesan tangguh. Tak hanya itu, All New Veloz juga dihiasi dengan New Fog Lamp dibagian depan.

Di bagian samping, All New Veloz diberi Remarkable Chrome Window Belt, Fender Line, dan Roof Tail. Tak hanya itu, juga terdapat New Side Stode Guard yang berfungsi untuk melindungi bagian samping dari kendaraan ini. Tampilannya makin memukau dengan velg alloy 17 inch. All New Veloz juga ditenagai dengan perfoma mesin hingga 1.500cc. (Mit)