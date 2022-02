New Fortuner Laris Manis di Gelaran Kalla Toyota Day 2022

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Toyota baru saja meluncurkan Toyota New Fortuner. Peluncuran unit terbaru ini diiringi dengan gelaran Public Display. Pelanggan setia Kalla Toyota yang ingin melihat lebih dekat fitur dari Toyota New Fortuner ini dapat langsung berkunjung ke atrium Mal Ratu Indah. Selain menampilkan New Fortuner, Kalla Toyota juga menampilkan beberapa unit Toyota lainnya, seperti Toyota Raize, dan Toyota Rush. Public Display ini akan hadir hingga tanggal 20 Februari 2022 mendatang.

Mifta Farid S Putra selaku Marketing Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa kehadiran New Fortuner ini mendapat respon yang baik dari masyarakat. Sedari dulu, Toyota Fortuner memiliki kelas pasar tersendiri. Hari ketiga pasca diluncurkan, Kalla Toyota telah membukukan puluhan SPK di gelaran Public Display Kalla Toyota.

“Kalla Toyota senantiasa hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan unit Toyota impian. Bagi pelanggan yang ingin melihat lebih dekat dan merasakan fitur canggih dari New Fortuner, pelanggan dapat langsung hadir di atrium Mal Ratu Indah. Segera miliki Toyota impian dan raih kesempatan mendapatkan grandprize Toyota Agya,” ungkap Mifta.

Pelanggan yang berkunjung ke Public Display juga berkesempatan memenangkan saldo ovo senilai total 300 ribu rupiah. Caranya cukup mudah, foto di semua spot Instagrammable Lunar Fest Toyota Dat 2022 yang ada di atrium Mal Ratu Indah. Upload foto terbaikmu di feed Instagram dan tag @KallaToyotaID, tambahkan hashtag #LunarFestKallaToyota. Dan terakhir, likes 5 postingan terakhir dari @KallaToyotaID.

Penawaran menarik juga Kalla Toyota siapkan di gelaran Public Display ini. Pelanggan berkesempatan membeli Toyota impian dengan uang muka mulai 10%, dan angsuran mulai 2 jutaan rupiah. Promo ini sudah termasuk program gratis biaya servis selama empat tahun atau jarak 50.000 km. Ada pula benefit tambahan berupa free asuransi 1 tahun, free aksesoris, dan kaca film, free compliment Covid-19 hingga free welcome pack.

Pelanggan yang melakukan SPK selama periode Januari dan Maret 2022, berkesematan mendapatkan grand prize berupa 1 unit Toyota Agya. Pelanggan juga dapat mengunjungi cabang Kalla Toyota terdekat untuk melakukan test drive unit Toyota Avanza, dan dapatkan kesempatan menangkan undian Toyota All New Avanza dan Benelli Panarea. (rilis)