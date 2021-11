Simbol Kejayaan Yamaha di Balap Dunia, MX King dan All New Aerox Luncurkan Livery Terbaru

MAKASSAR, UPEKS — Yamaha mengukir sejarah 60 tahun berkiprah di balapan motor Grand Prix dunia di tahun 2021 ini. Turut merayakan momen istimewa itu, di bulan September ini Yamaha Indonesia pun meluncurkan salah satu motor unggulannya yaitu MX King 150 dengan livery yang mengingatkan pada perjalanan panjang 6 dekade tersebut.

Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary Livery memiliki konsep “Racing Blood of Yamaha” yang menebarkan racing passion kepada konsumen. Livery itu terinspirasi dari desain warna merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan sang juara Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500cc. Terhitung sejak kemenangan pertama Yamaha di Grand Prix dunia tahun 1963, hingga musim 2020, total 511 kemenangan telah dikoleksi.

Yamaha Indonesia merayakan 6 dekade keikutsertaan di kasta tertinggi ajang kejuaraan balap dunia, World Grand Prix (MotoGP), dengan meluncurkan livery khusus untuk beberapa line up produknya. Livery khusus tersebut telah hadir di motor Sport Moped MX KING 150, kini Yamaha World GP 60th Anniversary livery turut disematkan pada Sport Scooter dari keluarga Maxi Yamaha, yaitu All New Aerox 155 Connected ABS.

Pengaplikasian livery spesial dinilai akan semakin mempertegas eksistensinya sebagai motor bebek sporty terbaik MX King 150 dan Yamaha All New Aerox 155 sebuah motor matik yang mampu memberikan sensasi berkendara ala motor sport. Sensasi tersebut tentunya tersaji melalui desain tajam yang agresif dan performa mesin dengan Power to Weight Ratio (PWR) tertinggi dikelasnya.

Tidak hanya di sektor body, pada bagian velg motor (cast wheel) juga diberi sentuhan kelir emas. Bukan tanpa alasan, pemberian warna emas tersebut untuk merepresentasikan kedigdayaan Yamaha dalam memenangkan ratusan titel kejuaraan di ajang World Grand Prix sejak 6 dekade terakhir.

All New Aerox 155 Connected ABS sudah tersedia di dealer dan dipasarkan dengan harga mulai Rp31.827.000 sedangkan MX King 150 dipasarkan mulai dari Rp25.774.000 OTR Makassar. (Mit)