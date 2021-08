Polres Selayar Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani di Lapangan Pemuda Benteng

SELAYAR, UPKES. co.id – Polres Kepulauan Selayar menggelar Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) periodik tahap dua tahun 2021 yang diikuti seluruh Personil baik Polri maupun PNS di Lapangan Pemuda Benteng, Rabu (4/8/2021) pagi.

Kabag SDM Polres Kepulauan Selayar, Kompol Nur Alam mengatakan bahwa Tes Kesamaptaan Jasmani bagi personel Polres Kepulauan dilaksanakan selama empat hari Kegiatan yakni dimulai hari selasa tanggal 6 hingga Jumat 8 Juli tahun 2021.

“Tes Kesamaptaan Jasmani merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan. Dimana Tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan kebugaran jasmani anggota Polres Kepulauan Selayar,” ucapnya.

Lanjut dikatakan bahwa untuk pelaksanaan hari pertama pada Selasa (3/8/2021), kita bagi menjadi dua kelompok pelaksanaan, mengingat cuaca matahari semakin panas begitu pula dengan hari ini kita bagi dua kelompok.

“Tes kesamaptaan dilakukan penilaian terkait kemampuan personil yakni lari 12 menit, pull up, sit up dan push up serta suttle run. Sebelum pelaksanaan TKJ dilakukan juga pemeriksaan tinggi badan dan berat badan serta tensi,” tambahnya.

Selain itu hasil pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani akan kita komulir dan dilaporkan hingga ke tingkat Polda Sulsel.

Sementara, Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Temmangnganro Mahmud, S.IK, MH mengatakan dengan kesamaptaan diharapkan seluruh personel memiliki kesehatan dan kebugaran yang baik agar terhindar dari penyakit yang sedang mewabah Covid 19,” pungkasnya. (Sya)