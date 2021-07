The Art of Wedding Gallery “Love in Nature” 1 Juli 2021, Four Points by Sheraton Makassar

Makassar, Upeks.co.id–Four Points by Sheraton, Makassar untuk ke 3 kalinya mengadakan acara Wedding Expo yang menjadi ajang pertemuan antara para pelaku industri kreatif pernikahan dengan calon pengantin. Acara ini selain menghadirkan vendor-vendor pernikahan terbaik namun juga mengadakan beragam aktivitas yang menarik. Wedding expo ini akan digelar pada 1 s/d 3 Juli 2021 bertempat di Golden Lily Ballroom A, Hotel Four Points by Sheraton, Makassar.

Pada pameran kali ini tema yang diusung adalah “Love in Nature” dimana akan menghadirkan berbagai acara dan hadiah menarik selama tiga hari pameran ini berlangsung, Termasuk acara fashion show gaun pengantin dari beberapa bridal yang telah bekerja sama dengan Four Points by Sheraton, Makassar, Tak ketinggalan juga adanya talk show yang menarik serta Make up class untuk menyemarakkan acara ini.

Wedding Expo kali ini selain memberikan banyak kemudahan dan promosi menarik, Selain itu juga ada hadiah menginap di President Suite Hotel Four Points by Sheraton, Makassar dan hadiah honeymoon ke Bali di salah satu hotel pilihan terbaik dibawah naungan Marriott International serta diskon hingga 10 juta Rupiah bagi para tamu yang melakukan transaksi di Wedding Expo ini sehingga sangat sayang untuk dilewatkan.

Kabar inipun di sampaikan langsung oleh General Manager Four Points by Sheraton, Makassar, Bapak I Gede Sujana dalam acara konferensi pers wedding expo yang diselenggarakan di Four Points by Sheraton, Makassar Kamis (24/06/2021).

“Acara wedding expo dengan tema “Love in Nature” ini tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan Protokol kesehatan dan himbauan Pemerintah. Dan harapan kami semoga dengan adanya acara ini dapat melengkapi kebutuhan masyarakat Makassar, terutama bagi yang akan melangsungkan acara sakral dalam waktu dekat di tahun ini ataupun tahun selanjutnya,” ungkapnya kepada media berita.(rls)