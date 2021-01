Jurnal Ilmiah Poltekpar Makassar Raih Akreditasi SINTA

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, (Kemenristekdikti) Bambang P.S. Brodjonegoro, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 200/M/KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020.

Dalam surat tersebut diumumkan bahwa Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event dengan e-ISSN 2656-1301 dan beralamat di https://ejournal-poltekparmks.ac.id/index.php/pusaka berhasil meraih Akreditasi (Science and Technology Index) SINTA peringkat 3.

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd, Direktur Politeknik Pariwisata Makassar sebagai pimpinan yang menaungi Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event sangat bersyukur atas capaian ini.

“Alhamdulillah, patut kita syukuri, ini sudah sesuai track rencana pengembangan Pusaka Jurnal sebagai media publikasi karya ilmiah dan menjadi media dalam mempopulerkan parwisata indonesia” ujar Muhammad Arifin (27/01/2020).

Berbicara terkait pengembangan berikutnya Bapak Muhammad Arsyad, Ph.D. Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional Kemristek/BRIN, menyambut baik hasil akreditasi jurnal nasional di Batch-3, 2020 ini.

Arsyad menjelaskan kita bersyukur, Pak Menteri sudah menetapkan SK Akreditasi Jurnal Batch 3 tahun 2020. kebutuhan jurnal Terakreditasi nasional di Indonesia masih sangat tinggi dan selamat untuk Jurnal Pusaka atas berhasilnya tembus Akreditasi nasional SINTA-3 (S3).

Ini capaian yg sangat baik bagi jurnal yang pertama kali ikut akreditasi dan langsung masuk S3.” ujar Arsyad (28/01/2020).

“Manfaat utama Pusaka terakreditasi : Pertama, secara Pedoman POPAK 2019, ini Angka kredit KUM nya 20 bagi artikel yang dipublikasi, hanya beda 5 point saja dengan Sinta-1.

Kedua, ini akan menjadi media diseminasi hasil riset para dosen/peneliti terutama yg dikejar target Luaran Publikasi. Ketiga, itu akan memancing author untuk submit paper berkualitas ke jurnal dan tentu saja akan menjaga kontinuitas bahan baku artikel jurnal.” ujar Arsyad (28/01/2020).

Kepala unit P3M Bapak Drs. Darmayasa, M.Pd mengucapkan, selamat ke para pengelola Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event atas pencapaian dan keberhasilannya dalam mengelola salah satu media publikasi ilmiah ini.” ujar Darmayasa (28/01/2020).

Muhammad Arfin Muhammad Salim, Ph.D, pimpinan utama (Editor in Chief) Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, sangat bersyukur atas pencapaian ini.

Terima kasih kepada seluruh Tim dan semua pihak yang terlibat dalam pencapaian ini, harapan kami kedepannya Jurnal Pusaka dapat meningkatkan kualitas indeks nya dan Jurnal Pusaka harus tetap mendapat fully supports dari pimpinan institusi.” ujar Muhammad Arfin (28/01/2020).

Peringkat 3 berarti nilai akreditasi berada pada 60 ≤ n < 70. Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event yang terakreditasi Sinta 3 yang merupakan jurnal ilmiah, artikel mengenai Pariwisata baik Nasional dan Internasional yang diterbitkan dipilih dari artikel yang di submit langsung ke halaman jurnal nya. Dikelola oleh Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Politeknik Pariwisata Makassar (PPPM). (rls).