208 Makalah Ilmiah Dibahas di Konferensi Inovasi Internasional 2021 Unismuh

MAKASSAR,UPEKS.co.id–Sebanyak 208 makalah ilmiah dibahas dalam Konferensi Inovasi Internasional 2021 atau The International Conference on Innovation 2021 (The1st ICONI 2021) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Rabu, 27 Januari 2021.

“Ada 80 full paper, dan 138 mengirimkan abstrak. Jumlah pendaftar 145 orang,” kata Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Makassar, yang merupakan penaggung jawab kegiatan, Dr H Abubakar Idhan MP, didampingi Ketua Panitia Arif Muhsin, kepada wartawan di sela-sela pelaksanaan konferensi internasional tersebut.

Makalah-makalah tersebut, kata Abubakar, dari 145 dosen dari berbagai perguruan tinggi mancanegara, dan dikirimkan kepada panitia untuk dibahas dalam The International Conference on Innovation 2021 yang dibuka secara resmi Rektor Unismuh, Prof Ambo Asse.

“Konferensi inovasi internasional ini terlaksana atas kerjasama Unismuh Makassar, Universitas Muhammadiyah Taikmalaya, dan Universitas Muhammadiyah Sinjai,” jelas Abubakar.

Lima pembicara utama (keynote speaker) yang tampil secara daring dalam konferensi ini, yaitu Prof Sundarapandian Vaidyanathan (Vel Tech University, India), Prof Mustafa bin Mamat (Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia), Prof Dr Ir Darwis Panguriseng MSc (Unismuh Makassar), Dr Ir Abdul Rakhim Nanda ST MT IPM

(Unismuh Makassar), dan Erwin Akib PhD (Unismuh Makassar).

“Tema seminar internasional ini adalah Inovasi Teknologi Tepat Guna dalam Kehidupan Sosial,” sebut Abubakar.

Abdul Rakhim Nanda yang sehari-hari menjabat Wakil Rektor I Unismuh Makassar, dalam konferensi itu mengangkat judul makalah, “Efforts to Reduce Inundation Flood by Combining Rain Harvesting and Artificial Infiltration Methods in Homogeneous Rainy Areas.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar, Erwin Akib, mengusung judul makalah, “Investigating of Lecturer Perception on TPCAK Framework On Efl Teaching” (Menginvestigasi Pemahaman Dosen tentang kerangka TPACK dalam Pengajaran EFL).

“TPACK itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge,” jelas Erwin Akib seusai memaparkan makalahnya.

Sementara dosen Fakultas Teknik Unismuh Makassar, Prof Darwis Panguriseng membawakan makalah berjudul, “Mitigation and Adaptation of Landslip Disasters.” (rls).