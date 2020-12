Bersinergi Nipah Mall, Rock In Celebes 2020 : Implementasi Seni dan Kreativitas Ditengah Pandemi

MAKASSAR.UPEKS.co.id—2020 tahun penuh kejutan. Terlebih karena adanya pandemi ini, semua hal terasa cepat berlalu. Hantaman demi hantaman keadaan krisis pun dilewati, berbagai inovasi juga lahir dari kondisi saat ini. Khususnya industri kreatif yang juga sangat terdampak akibat pandemi.

Rock In Celebes pun tak mau berpangku tangan menunggu keadaan. Festival Rock In Celebes telah memasuki tahun ke-11. Setelah dinanti-nantikan, Rock In Celebes akan kembali menyapa memberikan harapan dan kebahagiaan kepada para penikmat musik pada tanggal 26 dan 27 Desember 2020 di BikinBikin Creative Hub Nipah Mall Makassar.

Di perayaan kali ini Rock In Celebes mencoba menawarkan sesuatu yang baru, yang belum pernah dicoba sebelumnya. Dimana bentuk-bentuk kolaborasi dari berbagai lanskap akan tetap dijadikan satu di dalam sebuah wadah, festival ini.

Banyak harapan dari pelaku, penggiat, musisi, seniman dan masyarakat agar festival ini tetap digelar normal. Namun mengingat kondisi yang ada, tahun ini Rock In Celebes hadir dengan wajah baru.

Rock In Celebes selalu berevolusi menjadi bentuk yang diinginkan oleh banyak orang, tidak hanya menampilkan jenis musik atau program dan suguhan tertentu. Rock In Celebes punya segala macam sumber daya, harapan dan kapabilitas untuk membuat festival ini bertahan lama.

Esensi festival ini tidak lagi siapa yang tampil namun menjadikan ini sebagai ajang berkomunikasi, bertemu dan berjejaring lebih luas namun tetap aman, serta memberikan pengalaman berkesan.

Tahun ini, Rock In Celebes memasuki usia kesebelas tahun. Tak mudah bagi sebuah festival musik untuk terus bertahan di kondisi saat ini. Peranan para penikmat musik yang selalu setia menunggu festival ini juga menjadi salah satu harapan yang terus ada.

Berkolaborasi dengan Nipah Mall, perayaan festival Rock In Celebes kesebelas tahun ini membawa identitas baru bernama Ride In Celebes yang akan digelar dalam dua format yaitu ‘online’ dan ‘offline’.

Festival online dapat ditonton secara daring pada 26 Desember 2020 selama kurang lebih 5 jam, mulai pukul 19.00 WITA melalui situs web soundstream.id. Sedangkan festival offline diselenggarakan pada 27 Desember 2020 selama sehari penuh mulai pukul 10.00 WITA, mengambil tempat seru dan tetap aman untuk menjalankan acara dengan kondisi saat ini, di sebuah ruang kreatif ‘BikinBikin Creative Hub’ yang begitu nyaman di dalam kawasan pusat belanja, Nipah Mall Makassar.

Kali ini, Rock In Celebes membawa warna untuk para penggemar. Line up yang akan tampil mulai dari nama segar dari kancah musik lokal hingga musisi lawas dengan berbagai jenis genre dan lintas generasi.

Lebih dari 40 nama musisi, seniman serta pelaku lainnya akan hadir di berbagai ragam program di platform online, mulai dari live stage, studio gigs hingga collective showcase, antara lain Jamrud, Edane, Superglad, The Hotdogs, Art2tonic, Unremains, Surgir, Ruang Baca, Risingroad, Defy, Murka, Lizzie, Oscar Lolang, Sky Sucahyo, Feel Koplo, El Karmoya, Bleuhouse, White Chorus, The Couch Club, Heals, Fuzzy,I, Alvin & I, Rocket Rockers, Captivate, Ifan Ohsi, Puji Raharjo, Chandra ‘sunrise’, Fadli ‘hoolahoop’.

Akan hadir juga tamu spesial Helvi Syarifuddin (Ffwd), Tama Randy (Stand Up Comedy), Wildan Indra Sugara (Visual Artist), Sabiq Hibatulbaqi (Visual Artist), Dan Ditemani ‘co-host’: Adli Hafidh, Radovan Raynes, Dwi Lukita, Wildan Yusra, Harfian Herlangga, Diaz Killaz, Olivia Mega Guntari, Rudy ‘lyon’, Mochamad Andika & Denny Kuburan Serta host utama Wendi Putranto & Anita Mae.

Selain penampilan dari puluhan lineup tersebut, juga terdapat 21 musisi akan mendapatkan penghargaan dari Rock In Celebes dalam peristiwa berkesan selama satu dekade (2010-2019).

Owner Rock In Celebes, Ardy Siji, mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang hingga kini tetap terus mengapresiasi festival ini.

“Kami menawarkan sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya secara lebih profesional, salah satunya melalui daring, tentunya ini menjadi tantangan baru juga. Mungkin sebagian orang berpikir dengan program daring lebih mudah terbukti banyaknya program yang telah berjalan.

Namun satu hal yang beda dari Rock In Celebes adalah bagaimana esensi festival dengan lineup beragam dan banyak serta program-program yang biasanya hadir di festival luring kami hadirkan melalui daring.

Secara durasi pun mungkin ini adalah event live streaming terpanjang untuk program musik di tahun ini, Ride In Celebes akan berlangsung selama 5 jam. Termasuk tantangan lainnya adalah event ini juga berjalan 2 hari dengan 2 format berbeda”, ungkapnya.

Euforia Rock In Celebes tentu tidak membuat pengelola dan pelaksana tempat abai terhadap protokol kesehatan.

Sebagai festival berskala nasional dengan pengelola yang profesional dan berpengalaman serta memiliki standar protokol kesehatan dan keamanan yang tinggi, bersinergi dengan Nipah Mall sebagai pusat perbelanjaan dengan standar fasilitas hingga protokol kesehatan dan keamanan yang baik, menjadikan Rock In Celebes tahun ini sebagai event dengan pengelolaan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat.

Marketing & Communication Manager PT Kalla Inti Karsa, Jesse Rezky Mulia, mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu kolaborasi terbesar tahun ini sebagai penutup tahun 2020.

Dari keseluruhan kegiatan ini, kesehatan dan keamanan adalah tetap menjadi prioritas. Sehingga dapat dikatakan kolaborasi ini merupakan sebuah implementasi dari kerja kolektif, dengan kesadaran dan spirit yang sama antara RIC dan Nipah. Seni dalam kreativitas adalah mampu hidup di tengah perubahan kebiasaan yang kita alami.

”Kita berharap kedepannya kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan Nipah Mall untuk menjadi ajang edukasi dan juga hiburan dengan kesadaran kolektif”, pungkas Jesse.

Tidak hanya itu, program-program offline juga tidak kalah menarik; selain showcase film, juga membawa format pertemuan antara pelaku dengan penikmat berupa trade show atau expo hingga conference. Untuk pertama kalinya dan dengan kondisi saat ini, semua pertunjukan Rock In Celebes tahun ini bisa dinikmati tanpa tiket atau gratis dengan melakukan register akun melalui situs web soundstream.id.

Perkembangan informasi terkini atau selanjutnya, juga bisa mengunjungi situs web rockincelebes.com dan media sosial (Instagram, Facebook, Twitter) @rockincelebes dan akun Instagram @malnipah. Termasuk bagi penikmat atau kolektor atau yang menginginkan merchandise resmi, juga tersedia merchandise edisi spesial Rock In Celebes 2020 – Ride In Celebes melalui ‘online’ di situs web rockincelebes.com, mulai 26 Desember 2020 dan juga

tersedia di lokasi ‘offline’ di BikinBikin Creative Hub Nipah Mall pada 27 Desember 2020. (rls).