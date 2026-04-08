Walikota Appi Tinjau Pembebasan Lahan Jembatan Kembar Barombong, Target Rampung Juni 2026

MAKASSAR, Upeks.co.id – Pagi itu di Makassar. Matahari belum terlalu tinggi. Angin dari arah laut. Membawa bau asin yang tipis. Di Barombong, tanah masih basah di beberapa titik, dan jejak roda kendaraan tampak seperti garis yang belum selesai digambar.

Munafri Arifuddin datang tanpa banyak kata. Orang-orang memanggilnya Appi. Ia berdiri sejenak, melihat ke arah bentangan lahan yang kelak akan menjadi jalan penghubung. Tidak ada seremoni. Hanya tanah, patok, dan rencana yang harus dipastikan berjalan.

Ia berjalan pelan. Sepatunya menekan tanah yang belum sepenuhnya rata. Di sekelilingnya, beberapa pejabat dari dinas pertanahan dan bina marga berbicara dengan suara rendah. Mereka membawa peta, angka, dan catatan. Tapi yang paling penting hari itu adalah memastikan satu hal: lahan harus bersih. Clear and clean.

“Kalau lahan selesai, yang lain akan mengikuti,” katanya singkat.

Kalimat itu jatuh sederhana, seperti gaya yang ia pilih hari itu—langsung, tanpa hiasan.

Proyek Jembatan Kembar Barombong bukan sekadar beton dan baja. Ia adalah jawaban atas kemacetan yang saban hari mengikat wilayah selatan dan barat kota. Jalan di sini sering padat. Kendaraan bergerak lambat, seperti enggan berpisah dari antrean panjang.

Pemerintah kota tahu waktu tidak banyak. Mereka membentuk tim. Mereka mendatangkan appraisal untuk menghitung harga tanah dengan adil. Mereka memeriksa dokumen satu per satu—nama, batas, hak. Semua harus jelas.

Negosiasi dilakukan dengan hati-hati. Ada percakapan panjang. Ada diam yang lebih panjang. Tapi semuanya bergerak.

Di atas kertas, luas lahan tak sampai tiga hektare. Panjang jembatan direncanakan sekitar delapan ratus meter. Angka-angka itu tampak kecil, tapi pekerjaan di baliknya tidak pernah sederhana.

Hari itu, aparat penegak hukum juga ikut meninjau. Mereka tidak banyak bicara. Kehadiran mereka cukup menjadi tanda bahwa proses ini harus berjalan lurus, tanpa bayangan masalah di belakang hari.

Appi berhenti di satu titik. Ia melihat ke arah yang ditunjuk tim teknis. Di sanalah nanti jembatan akan berdiri. Ia mengangguk pelan.

Koordinasi dengan provinsi terus berjalan. Garis koordinat harus tepat. Desain tidak boleh meleset. Semua harus sama antara rencana di atas kertas dan kenyataan di lapangan.

“Jangan sampai kita bangun sesuatu yang tidak presisi,” katanya.

Targetnya jelas. Mei, atau paling lambat Juni 2026, pembebasan lahan harus selesai. Setelah itu, pekerjaan berpindah tangan. Pemerintah provinsi akan membangun fisiknya. Kota hanya memastikan fondasinya—tanah yang siap dibangun.

Proyek ini bukan kerja satu pihak. Ada pemerintah kota, provinsi, balai jalan, dan pihak lain yang terlibat. Mereka bergerak seperti mesin yang harus saling mengunci. Jika satu terlambat, yang lain ikut tertahan.

Di kejauhan, kendaraan masih lalu lalang. Jalan sempit itu terus bekerja menampung arus yang terlalu besar untuknya.

Appi menatapnya sejenak.

“Mudah-mudahan ini bisa mengurai semuanya,” katanya.

Tidak ada janji berlebihan. Hanya harapan yang diucapkan pelan, di atas tanah yang sedang dipersiapkan.

Jika semua berjalan sesuai rencana, jembatan itu akan berdiri. Ia akan menghubungkan sisi-sisi kota yang selama ini terasa jauh. Dan mungkin, suatu hari nanti, orang-orang akan melintas di atasnya tanpa lagi mengingat betapa panjang proses yang pernah terjadi di bawahnya.