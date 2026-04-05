Tanpa Biaya, Tanpa Batas: RHIIBS akan Wujudkan Mimpi Anak Yatim Jadi Pemimpin

MAROS, UPEKS.co.id – Yayasan Ranu Prima melalui Ranu Harapan Islamic International Boarding School (RHIIBS) memberi harapan bagi anak yatim dan keluarga kurang mampu dengan menghadirkan sekolah berasrama berstandar internasional yang memberikan pendidikan gratis secara menyeluruh.

Di balik program ini, sosok Muhammad Ramli Rahim (MRR), Ketua Dewan Pembina Yayasan Ranu Prima, membawa misi besar yakni mencetak generasi pemimpin dunia dari kalangan yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.

“Anak yatim dan anak dari keluarga miskin cukup datang bawa diri saja, semuanya kami tanggung,” tegas MRR.

Komitmen tersebut bukan sekadar janji. RHIIBS memastikan seluruh kebutuhan siswa dipenuhi, mulai dari biaya pendidikan, makan dan minum, seragam, pakaian harian, hingga fasilitas asrama dan perlengkapan pribadi.

“Ini bukan hanya soal sekolah gratis, tapi kami ingin memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang layak selama belajar. Ini betul-betul berbisnis dengan Allah,” lanjutnya.

Meski tanpa biaya, kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Sistem pendidikan berbasis asrama memungkinkan pembinaan intensif, termasuk target mencetak siswa sebagai penghafal Al-Qur’an 30 juz sebelum lulus.

Tak hanya itu, RHIIBS juga menyiapkan bekal global bagi para siswa. Mereka akan dibimbing untuk menguasai tiga bahasa internasional, yaitu Inggris, Arab, dan Mandarin. Serta memiliki kemampuan kuat di bidang matematika.

“Dengan sistem yang kami siapkan, siswa diharapkan mampu berkomunikasi aktif dalam tiga bahasa tersebut,” jelas MRR.

Cita-cita Yayasan Ranu Prima Ini sesungguhnya bisa menjadi ladang pahala bagi siapapun karena bisa menjadi jembatan siswa miskin dan yatim mendapatkan yang layak

“Saya kira Ini peluang besar bagi mereka yang ingin menanam amal Jariah, bayangkan, berapa besar pahala yang diperoleh dari seorang anak yang karena informasi dari kita kemudian dia bisa menjadi penghafal Al Quran, kemudian bisa mengajarkan kepada orang lain, belum lagi kemampuan berbahasa Arab, Inggris Dan Mandarin yang bisa bermanfaat untuk masa depan mereka” pungkas MRR

RHIIBS akan membuka jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA. Namun, program berasrama difokuskan untuk jenjang SMP Putra dan SMA Putra.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan http://s.id/RHIBS2026. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi 085256557367.