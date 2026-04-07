Santika Gelar Promo WFA

Makassar, Upeks–Santika Makassar hadirkan promo April dengan harga kamar mulai Rp550.000 per malam termasuk sarapan untuk dua orang serta menu nasi goreng seafood/ nasi goreng pete untuk satu orang.

Paket ini juga dilengkapi fasilitas seperti akses ke Gym serta WiFi gratis selama periode April 2026.

Sales Manager Santika Makassar, Rosa Indah mengatakan, promo ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tamu yang ingin bekerja dari hotel dengan suasana yang lebih nyaman.

“Promo ini cocok untuk tamu yang ingin WFA,” kata Rosa,

Tamu dapat menikmati hidangan tersebut baik di restoran maupun langsung di kamar, sehingga tetap mendukung produktivitas selama bekerja.

Tak hanya kamar, hotel yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin itu juga menawarkan promo FnB dengan berbagai pilihan menu dan minuman terjangkau. (*)