Pemkab Enrekang Dongkrak PAD Melalui Pos Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Pajak  Retribusi Daerah

ENREKANG, UPEKS.co.id–Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dan retribusi parkir, Pemerintah Daerah membentuk Pos pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Keputusan Bupati nomor 67/KEP/II/2026 tentang pembentukan Pos pengawasan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah yang terletak dijalan Jenderal Sudirman tepatnya depan Kantor Gabungan Dinas.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang, Haming mengatakan Keputusan Bupati tersebut salah satunya adalah pengawasan dan pengendalian retribusi parkir, ini adalah salah satu upaya mengantisipasi kebocoran retribusi parkir sehingga sangat berpotensi meningkatkan sumber PAD Kabupaten Enrekang.

“Jadi selain pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan yang kedua retribusi parkir ditepi jalan umum. Intinya adalah diasumsikan bahwa semua kendaraan angkutan barang yang masuk di Kabupaten Enrekang pasti akan parkir di tepi jalan umum. Jadi kita mulai jaring lebih dulu di Pos itu dan karcisnya kita beri tanggal, kalau nanti mobil itu tiba di tempat parkir dimanapun di wilayah Enrekang sopir tinggal memperlihatkan karcis retribusi kepada anggota dari Dinas Perhubungan yang bertugas maka mereka tidak lagi ditagih pembayaran parkirnya,” kata Haming.

Haming mengatakan jumlah retribusi yang dikenakan kepada setiap mobil angkutan berbeda sesuai Perda yakni 5000 untuk mobil 6 roda dan 4000 untuk jenis mobil pickup 4 roda.

Keputusan Bupati Enrekang ini berlaku sejak bulan Februari 2026, namun kata Kadis Perhubungan baru dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026.

“Dari segi retribusi parkir ini, dilakukan untuk meminimalisir kebocoran. Karena tidak menutup kemungkinan ada saja petugas parkir yang tidak memberikan karcis saat kendaraan di parkir, nah itu otomatis uangnya tidak masuk ke kas daerah, ini tidak menutup kemungkinan dan disitulah unsur pengawasannya. Yang kedua dari segi pajak tambang C setiap kendaraan yang membawa material dicatat oleh Petugas di Pos apakah dia punya bukti pembayaran pajak, materialnya bersumber dari mana dan kami tidak melakukan pungutan pajak apapun dari mereka. Kami hanya mencatat,” kata Kadis Perhubungan.

Meski baru beberapa hari dilakukan terlihat kegiatan ini sangat membantu mendongkrak sumber PAD. Salah satu petugas di Pos tersebut mengatakan dalam sehari retribusi parkir bisa mencapai 300 hingga 400 ribu. Dalam sebulan retribusi parkir yang dilakukan pada Pos pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah bisa mencapai 9 hingga 12 juta rupiah. Tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah dari hari ke hari dengan semakin banyaknya mobil angkutan barang yang melintas melewati Pos tersebut.(Sry)