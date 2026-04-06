PDM Enrekang Gelar Syawalan 1447 H, Sebagai Moment Silaturrahmi Pasca Lebaran

ENREKANG, UPEKS.co.id–Kegiatan Syawalan yang dilaksanakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Enrekang dihadiri ratusan kader dan simpatisan Muhammadiyah. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Jami Babussalam, Buntu Randan, Kecamatan Curio, Minggu (5/4/2026).

Ketua PDM Enrekang, Muh. Husain Kamaruddin saat memberi sambutan menyampaikan apresiasi atas antusiasme para kader dan simpatisan yang hadir memadati kegiatan Syawalan.

“Syawalan berarti peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sekaligus ajang silaturrahim pasca lebaran Idul Fitri kemarin. Karena sekarang tidak sempat kita ziarah dari rumah ke rumah, maka momentum Syawalan inilah kita bisa saling bertatap muka,” ucapnya.

Ustadz Husain berharap melalui Syawalan ini bisa dijadikan ajang untuk semakin menguatkan semangat bermuhammadiyah dan tentu saja berislam.

Kali ini hikmah Syawalan dibawakan oleh Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak.,CA. selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Dalam tausyiahnya Prof. Gagaring menyampaikan pentingnya menjaga mental spiritual agar senantiasa menjadi muslim yang bahagia.

Dia mengatakan, ada 4 hormon kebahagiaan yang wajib dijaga oleh kader dan simpatisan Muhammadiyah yakni hormon dopamin, serotonin, endorfin dan oksitosin.

“Hormon dopamin ini terkait dengan sistem penghargaan di otak, memberikan rasa puas, euforia, dan motivasi saat mencapai target termasuk merayakan pencapaian kecil, makan makanan enak, mendengarkan musik, dan berolahraga,” kata Prof. Gagaring.

Dia memaparkan hormon serotonin adalah hormon bahagia yang lahir dari suasana hati yang rileks, dan meningkatkan rasa syukur. Sedangkan hormon endorfin adalah zat yang dilepaskan otak sebagai respons terhadap rasa sakit atau stres, memberikan efek tenang dan euforia misalnya tertawa, berolahraga intens, makan cokelat hitam, atau mandi air hangat.

“Adapun hormon oksitosin adalah hormon cinta yakni rasa empati dan kepekaan sosial. Dapat ditingkatkan melalui aktivitas bersosialisasi seperti Syawalan ini termasuk saling membantu antar sesama,” tambahnya.

Selain itu, Prof. Gagaring juga menyampaikan tentang pentingnya menyosialisasikan tentang Kalender Global Tunggal Hijriah (KGTH) kepada seluruh lapisan masyarakat yang menganut prinsip 1 hari, 1 tanggal dan 1 bumi.

Kegiatan Syawalan dirangkaikan dengan Pelantikan Kepala Kantor Layanan LazisMu tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah.

Semarak Syawalan diramaikan juga oleh beberapa tamu undangan diantaranya Bupati Enrekang yang diwakili oleh Staf Ahli bidang SDM, Dr. Dadang Sumarna, M.Pd. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang yang diwakili oleh Sudirman Tajang, S.Ag., M.M sebagai Pengawas Madrasah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Desa Curio dan warga Dusun Buntu Randan. (Sry)