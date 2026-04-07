Pangdam XIV/ Hasanuddin Peletakan Batu Pertama Koperasi Merah Putih Desa Karassing

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, bersama Ketua Persit KCK PD XIV/Hasanuddin, Renny Bangun Nawoko, melakukan kunjungan kerja di wilayah Kodim 1411/Bulukumba, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut dipusatkan di Dusun Bontolohe, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut langsung oleh Dandim 1411/Bulukumba, Letkol Inf Heraldo Tabasonda, bersama Ketua Persit KCK Cabang XXIV Dim 1411/Bulukumba, Ny. Nurul Heraldo, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bulukumba.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf, Kapolres Bulukumba, AKBP Restu Wijayanto, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa pembangunan koperasi merah putih merupakan bagian dari strategi untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Ia menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Melalui koperasi ini, seluruh kebutuhan strategis masyarakat akan tersedia dan keuntungan atau SHU akan kembali kepada anggota koperasi, sehingga tidak mudah terpengaruh kondisi ekonomi global,” ujar Pangdam.

Selain itu, Pangdam juga mengungkapkan rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di wilayah Bulukumba guna meningkatkan keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial berupa sembako serta bantuan bibit tanaman seperti nangka dan sukun kepada masyarakat setempat.

Setelah itu, rombongan bergerak menuju Rumah Jabatan Bupati Bulukumba untuk melaksanakan ramah tamah dan istirahat.

Pada sore hari, Pangdam bersama rombongan melanjutkan kegiatan di Makodim 1411/Bulukumba. Dalam arahannya kepada prajurit, PNS, dan Persit, Pangdam menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, serta menjaga nama baik institusi TNI.

Ia juga mengingatkan agar prajurit menghindari segala bentuk pelanggaran, sekecil apa pun, serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Peran Babinsa pun dinilai sangat strategis dalam menjaga kepercayaan publik yang saat ini berada pada tingkat tinggi terhadap TNI.

“Setiap prajurit harus menjadi inovator dan motivator di wilayah tugasnya, serta memiliki kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian bantuan kepada putra-putri anggota Kodim 1411/Bulukumba serta penulisan pesan dan kesan oleh Pangdam. Selanjutnya, rombongan bertolak menuju Kabupaten Bantaeng dan seluruh kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Bulukumba. (sufri)