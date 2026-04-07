MAN Insan Cendekia Gowa Matangkan Strategi OSN-K, Sinergikan Karantina dan Bimbingan Intensif

GOWA, UPEKS–Atmosfer khidmat sekaligus penuh elan vital menyelimuti Masjid Nurul Ichsan, MAN Insan Cendekia Gowa, Selasa (7/4/2026), saat madrasah unggulan tersebut menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Karantina dan Bimbingan Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K).

Forum ini menjadi simpul konsolidasi strategis yang mempertautkan kepemimpinan, pedagogi, serta kesiapan mental akademik bagi 45 siswa peserta OSN-K.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh MAN Insan Cendekia Gowa ini dihadiri langsung oleh Kepala Madrasah, Dr. Burhanuddin, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Andri Adi Mustika, para guru pembimbing, serta seluruh peserta OSN-K.

Berlangsung dalam format lesehan, forum tersebut menghadirkan nuansa egaliter, mempertautkan keakraban dan kesederhanaan sebagai fondasi dialog intelektual yang cair namun terarah.

Dalam arahannya, Dr. Burhanuddin menegaskan pentingnya orkestrasi antara disiplin, strategi belajar, dan ketahanan mental sebagai prasyarat utama dalam kontestasi ilmiah tingkat nasional. Ia memposisikan OSN bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wahana pembentukan karakter unggul dan nalar kritis berbasis integritas.

“OSN adalah panggung adu kapasitas yang menuntut lebih dari sekadar kecerdasan, diperlukan ketekunan, strategi yang presisi, dan mentalitas juara. Kalian adalah representasi marwah intelektual madrasah. Bertandinglah dengan akal yang jernih, hati yang teguh, dan visi yang melampaui batas-batas konvensional,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mempertegas posisi Kepala Madrasah sebagai pemimpin yang tidak hanya otoritatif dalam kebijakan, tetapi juga visioner dalam membaca lanskap kompetisi akademik nasional. Ia turut menekankan pentingnya konsistensi latihan berbasis analisis soal, penguatan literasi sains, serta pengendalian ritme belajar selama masa karantina.

Sementara itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Andri Adi Mustika, memaparkan kerangka teknis pembimbingan yang akan diimplementasikan selama masa karantina. Ia merinci strategi pembelajaran berbasis pemetaan kompetensi, penguatan konsep fundamental, serta simulasi soal berstandar nasional yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.

“Setiap peserta akan mengikuti skema bimbingan terstruktur dengan pendekatan diferensiasi, menyesuaikan kebutuhan akademik masing-masing. Kami juga menyiapkan sesi evaluasi berkala untuk memastikan progres yang terukur dan adaptif,” jelas Wakamad Kesiswaan ini.

Lebih lanjut, ia membagikan sejumlah tips dan trik esensial, mulai dari teknik manajemen waktu saat mengerjakan soal, strategi eliminasi jawaban, hingga pendekatan heuristik dalam menyelesaikan persoalan kompleks. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi sekaligus efisiensi berpikir peserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dr. Dahnial selaku guru pembimbing bidang Matematika, yang memberikan penguatan pada aspek penalaran logis dan ketajaman analitik. Ia menekankan pentingnya pembiasaan berpikir sistematis serta eksplorasi berbagai metode penyelesaian sebagai modal utama dalam menghadapi soal-soal berlevel olimpiade.

Rapat koordinasi ini menjadi titik mula dari rangkaian program karantina intensif yang dirancang sebagai ekosistem pembinaan terpadu. Melalui sinergi antara kepemimpinan madrasah, dedikasi guru pembimbing, dan komitmen peserta, MAN Insan Cendekia Gowa meneguhkan posisinya sebagai institusi pendidikan yang konsisten melahirkan talenta-talenta unggul di kancah nasional.

Dengan fondasi strategi yang matang dan semangat kolektif yang terjaga, madrasah ini menatap OSN-K bukan sekadar sebagai kompetisi, melainkan sebagai momentum aktualisasi potensi terbaik generasi intelektual masa depan.(rls)