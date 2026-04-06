DPRD Maros Pastikan Penanganan Konflik Pesantren Darul Istiqamah Berlanjut

MAROS, UPEKS— Konflik di Pesantren Darul Istiqamah kembali memanas dan menimbulkan pertanyaan publik terkait kelanjutan penanganannya.

Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, menegaskan proses penanganan tetap berjalan meski saat ini baru sampai pada tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Ia mengungkapkan, DPRD sebelumnya telah mempertemukan berbagai pihak dalam forum tersebut dan mendengarkan seluruh keterangan yang disampaikan.

Namun, konflik kembali mencuat diduga akibat munculnya persoalan baru yang belum terselesaikan.

“RDP sudah kami lakukan dan semua pihak telah didengar. Mungkin ada pemicu baru sehingga konflik kembali muncul,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Di tengah kondisi tersebut, DPRD juga mendapat sorotan dari masyarakat yang menilai belum ada langkah konkret, khususnya terkait peninjauan langsung ke lokasi.

Menanggapi hal itu, Gemilang menjelaskan DPRD tidak dapat bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Untuk turun ke lapangan, kami perlu berkoordinasi dengan eksekutif, aparat keamanan, TNI-Polri, dan pihak lainnya,” jelasnya.

Ia memastikan penanganan tidak berhenti pada RDP, meski hingga kini belum masuk ke tahap teknis lanjutan.

“Bukan berhenti, tetapi memang belum berlanjut ke tahap teknis,” tegasnya.

Terkait rencana peninjauan lapangan, DPRD masih menunggu langkah dari pemerintah daerah.

“Kami menunggu dari pihak eksekutif. Bupati juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjutnya,” katanya.

Meski demikian, DPRD tetap membuka ruang mediasi sebagai bagian dari fungsi mereka dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Pada prinsipnya, setiap aspirasi yang masuk akan kami tindak lanjuti,” tutupnya.(alf)