DKM Khadijah Binti Khuwailid Bentuk BUMM untuk Warga

MAKASSAR,UPEKS.Co.id–Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Khadijah Binti Khuwailid, Kompleks Bumi/Griya Pallangga Mas 1, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, resmi membentuk Badan Usaha Milik Masjid (BUMM).

Pembentukan BUMM tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) DKM Khadijah Binti Khuwailid Nomor: 08/SK/DKM-KBK/IV/2026 tentang Pengesahan Pendirian dan Penetapan Struktur Tata Kelola Badan Usaha Milik Masjid.

SK BUMM diserahkan oleh Ketua DKM Khadijah Binti Khuwailid, H. Nasrullah, kepada Fahmi Zaki Dg. Guling selaku Dewan Komisaris BUMM, dalam Rapat Kerja DKM Khadijah Binti Khuwailid di Wisata Pantai Galesong, Sampulungan, Takalar, Sabtu (4/4/2026).

Rapat kerja tersebut dihadiri puluhan pengurus DKM, termasuk Dewan Syuro, yakni Prof. Muhammad Yaumi, H. Tamba Hamid, dan H. Abdul Karim. Hadir pula Wakil Ketua DKM Hammad Saadong, Sekretaris Asnawin Aminuddin, Bendahara Abdul Rahman, para ketua bidang, serta anggota.

Turut hadir Ketua RW 03 Kompleks Bumi/Griya Pallangga Mas 1, Dusun Manyampa, Desa Bontoala, Muhammad Hamzah Dg. Toro, bersama para Ketua RT lingkup RW 03.

Dewan Komisaris BUMM, Fahmi Zaki Dg. Guling, mengatakan bahwa BUMM akan mengembangkan sejumlah unit usaha sekaligus mendorong wakaf produktif.

“BUMM akan menghadirkan berbagai unit usaha untuk memenuhi kebutuhan warga Kompleks Pallangga Mas 1 dan masyarakat sekitar, seperti penjualan beras, jasa cuci motor, pencucian AC, serta usaha lainnya yang akan dikembangkan ke depan,” ujarnya.

Selain agenda pembentukan BUMM, rapat kerja juga dirangkaikan dengan pembubaran Panitia Amaliah Ramadhan yang diawali dengan laporan Ketua Panitia, Muhammad Sakib.

Ia menjelaskan, selama bulan Ramadhan, panitia telah melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari buka puasa bersama, shalat tarawih, hingga shalat tahajud pada sepuluh malam terakhir yang dilanjutkan dengan sahur bersama.

Panitia juga menggelar buka puasa akbar dengan mengundang seluruh warga Kompleks Pallangga Mas 1, dengan total anggaran sebesar Rp24 juta.

“Saldo akhir Panitia Amaliah Ramadhan sebesar Rp53 juta dan telah kami serahkan kepada Bendahara DKM Khadijah Binti Khuwailid,” ujar Muhammad Sakib yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Dalam rapat kerja tersebut, para Ketua Bidang memaparkan program kerja masing-masing, yaitu Ketua Bidang Dakwah Bahtiar Sibali yang diwakili Zaifullah Alimin, Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan H. Saing Abdullah, Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Rusmin Amir, Ketua Bidang Usaha Fahmi Zaki.

Ketua Bidang Pembangunan, Sarana dan Prasarana Romi Scholthen, Ketua Bidang Humas dan Kerja Sama Andi Baso Gasali, Ketua Bidang Umum (Rumah Tangga, Kebersihan, dan Keamanan) Muhammad Sakib, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Majelis Taklim Kasmawati Kaimuddin, serta Ketua Bidang Pemuda Kreatif Abdul Halim yang program kerjanya dibacakan oleh Sekretaris DKM Asnawin Aminuddin.

Ketua DKM Khadijah Binti Khuwailid, H. Nasrullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Syuro, para pengurus, serta Ketua RW dan Ketua RT yang telah mendukung terselenggaranya rapat kerja tersebut.

“Terima kasih kepada Dewan Syuro, Ketua RW, para Ketua RT, dan seluruh pengurus atas dukungannya sehingga Rapat Kerja DKM Khadijah Binti Khuwailid dapat terlaksana dengan baik,” ujar Nasrullah.(*)