Ditandu Sarung Sejauh 2 KM, Ibu Muda di Sinjai Barat Berjuang Lawan Pendarahan Pasca Melahirkan

SINJAI, Upeks.co.id–Seorang warga Dusun Tonrong, Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, terpaksa ditandu menggunakan sarung dan bambu menuju puskesmas setelah mengalami pendarahan pasca melahirkan, Minggu (02/03/2026).

Perempuan bernama Ramlah (22) itu mengalami pendarahan hebat beberapa hari setelah persalinan. Sekitar pukul 15.00 WIB, kondisinya sempat memburuk hingga tak sadarkan diri akibat darah yang terus keluar.

Sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan, korban lebih dulu mendapat pertolongan pertama dari seorang perawat. Setelah sekitar dua jam, pendarahan mulai berkurang dan Ramlah kembali sadar. Keluarga kemudian memutuskan membawanya ke Puskesmas Tengalembang di Bonto Salama untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Pasien sebelumnya sempat tidak sadarkan diri karena pendarahan tak berhenti. Setelah mulai sadar dan pendarahan berkurang, kami putuskan membawanya ke puskesmas,” ujar Usman (18), salah satu keluarga pasien.

Karena akses jalan masih berupa tanah dan tidak dapat dilalui kendaraan, Ramlah harus ditandu sejauh kurang lebih dua kilometer hingga mencapai titik yang bisa dijangkau ambulans. Warga menggunakan sarung dan sebatang bambu sebagai alat tandu seadanya.

Kondisi ini, kata Israil, bukan kali pertama terjadi. Warga setempat kerap menandu pasien setiap kali membutuhkan layanan kesehatan darurat.

“Ini sudah kesekian kalinya masyarakat ditandu menuju puskesmas. Akses jalan yang tidak memadai membuat kami tidak punya pilihan lain,” ungkapnya.

Peristiwa ini kembali menjadi sorotan, sekaligus pengingat bagi pemerintah daerah agar memperhatikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah pelosok seperti Dusun Tonrong, Desa Terasa. Jalan yang layak bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut keselamatan nyawa warga. (awl)

