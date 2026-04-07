Digelar Sederhana, Perayaan HUT Kabupaten Enrekang ke-66 akan Dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

ENREKANG, UPEKS.co.id–Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang baru akan melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Enrekang ke 66 pada Sabtu (11/4/2026). Acara akan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang, dijalan Jendral Sudirman, poros Enrekang-Toraja dan akan di hadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangnga menjelaskan sebenarnya HUT Kabupaten Enrekang ke 66 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026 bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur pelaksanaannya di undur setelah bulan puasa supaya kita lebih banyak fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Kenapa harus tanggal 11, ini berdasarkan agenda Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur yang tentukan tanggalnya disesuaikan dengan waktu beliau karena kita bersamaan dengan Kabupaten Pinrang. Jadi HUT Kabupaten Pinrang dilaksanakan pagi, kita di Enrekang sore. Kegiatan kita ini akan dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Ibu Wagub,” kata Bupati Yusuf Ritangnga.

Acara HUT Kabupaten Enrekang tahun ini Kata Bupati dilakukan secara sederhana dengan agenda Rapat Paripurna Istimewa yang akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang. Ditengah kondisi keuangan Daerah dan efisiensi anggaran pelaksanaan HUT Kabupaten Enrekang ke 66 dilakukan tanpa mengenakan pakaian adat daerah Massenrempulu. Bupati mengatakan dirinya dan seluruh Pejabat akan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

“Jadi kita Paripurna saja, sangat sederhana. Paripurna dalam rangka HUT tapi Paripurnanya di Ruang Pola. Kita juga memakai Pakaian Sipil Lengkap jadi tidak pakai baju adat. Dalam kesempatan itu kita juga akan menyampaikan progres program Pemerintah yang telah dan sedang berjalan, juga tentang kondisi Kabupaten Enrekang, tentang kebutuhan Masyarakat dan lain sebagainya,” kata Bupati.

Dalam rangka memeriahkan kegiatan ini, Panitia pelaksana masih mencari kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan disela acara HUT Kabupaten Enrekang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Ikrar Eran Batu mengatakan, Rapat Paripurna Istimewa memang sudah ada dalam agenda HUT Kabupaten Enrekang. Namun dilaksanakan atau tidak itu masih dalam tahap pembahasan.

“Jadi kita tunggu saja hasil rapat apakah dilaksanakan di Ruang Pola atau di Kantor DPRD. Bisa saja Rapat Paripurna Istimewa ini tidak dilaksanakan, tapi ini masih kita bicarakan dulu. Karena teman-teman anggota DPRD juga bilang kalau mau dilaksanakan kenapa mesti di Ruang Pola Kantor Bupati sedangkan kita juga punya kantor sendiri. Jadi kita tunggu saja hasil keputusan dimana akan dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kabupaten Enrekang ke 66,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Ikrar Eran Batu. (Sry)