Bupati Wajo Tinjau Islamic Center Palaguna

WAJO, Upeks.co.id — Bupati Wajo, Andi Rosman, meninjau Islamic Center Palaguna Kabupaten Wajo guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2026.

Kegiatan itu juga untuk memeriksa kondisi fasilitas Islamic Center yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan terkait persiapan dan pelepasan calon jamaah haji, termasuk manasik haji serta acara pelepasan resmi.

Terlihat dirinya didampingi Sekretaris Daerah Armayani, Kepala Dinas PUPRP Wajo, Ibnu Hasyim sejumlah Kepala OPD dan unsur Forkopimca Kecamatan Pammana.

Bupati Andi Rosman menekankan pentingnya menjadikan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan yang representatif dan nyaman bagi masyarakat.

“Bagaimana Islamic Center dapat berfungsi optimal sebagai tempat berkumpul dan mempersiapkan calon jamaah haji,” katanya Senin (6/4/2026)

“Islamic Center harus menjadi pusat kegiatan keagamaan yang baik sekaligus melayani kebutuhan masyarakat, termasuk dalam persiapan pemberangkatan haji, dan harus siap di segala ini,” sambungnya.

Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo untuk memberikan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji asal Wajo, mulai dari tahap persiapan hingga pemberangkatan ke Tanah Suci.

Diketahui, Islamic Center Ulugalung atau Baruga Lasangkuru sering digunakan sebagai lokasi pelepasan resmi jamaah haji Kabupaten Wajo, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan peninjauan ini, diharapkan seluruh proses pemberangkatan dapat berjalan lancar, tertib, dan khidmat.

“Semoga Islamic Center di tahun ini memberi kontribusi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pintanya.(rls)