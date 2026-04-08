Bupati dan Wabup Wajo Lepas CJH

WAJO, Upeks.co.id – Bupati Wajo Andi Rosman bersama wakilnya dr Baso Rahmanuddin hadir dalam pelepasan Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Wajo di Masjid Agung Ummul Quraa Sengkang, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda termasuk Ketua DPRD Wajo, Kapolres Wajo, para pimpinan OPD, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Wajo

Kemudian KBIHU se-Kabupaten Wajo, Ketua Baznas Wajo, Ketua IPHI, para pendamping kloter, serta seluruh calon jamaah haji.

Dalam sambutannya, Bupati Andi Rosman mengucapkan rasa syukur atas pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini, terlebih Kabupaten Wajo menjadi daerah tertinggi kuota jemaah haji 2026 di Sulawesi Selatan, yakni 1.941 orang.

“Alhamdulillah tak hentinya kita mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Hari ini secara resmi Pemerintah Kabupaten Wajo pelepasan Calon Jemaah Haji tahun 2026,” ujar Andi Rosman.

Ia berharap, calon jemaah tetap istiqomah dalam beribadah dan kepada petugas serta pendamping haji tetap memberikan pelayanan terbaik.

“Kami berharap kepada seluruh petugas dan pendamping haji agar memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah,” pintanya.

Diketahui, sebanyak tujuh kloter pemberangkatan Jemaah Haji Wajo akan dipusatkan di Islamic Center Palaguna.

“Alhamdulillah lokasi pemberangkatan kita, baik fasilitas dan sarana lainnya sudah siap dan kami berpesan agar para calon jemaah haji menjalankan ibadah dengan baik,” tuturnya.

“Kita semua yang mendapat kesempatan berhaji tahun ini adalah orang-orang yang beruntung dan dipilih Allah SWT,” tutup Andi Rosman.(rls)