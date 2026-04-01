56℅ Siswa MAN IC Gowa Rute SNBP Berlabuh di Kampus Ternama

GOWA, UPEKS— Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Gowa kembali menegaskan eksistensinya sebagai episentrum lahirnya generasi unggul melalui capaian gemilang pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026. Pengumuman hasil seleksi yang dirilis secara resmi melalui portal snpmb.id pada Selasa (31/3) pukul 16.00 WITA menjadi momentum afirmatif atas konsistensi mutu pendidikan berbasis rekam jejak akademik yang dibangun secara sistemik di lingkungan madrasah.

SNBP merupakan jalur seleksi strategis dalam sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mengedepankan konsistensi performa akademik siswa sepanjang masa studi. Tanpa melalui ujian tertulis, seleksi ini menitikberatkan pada akumulasi nilai rapor dari semester awal hingga akhir, khususnya pada mata pelajaran yang linier dengan program studi tujuan, serta diperkuat oleh capaian prestasi akademik maupun non-akademik.

Peserta SNBP merupakan siswa kelas XII yang telah ditetapkan sebagai eligible oleh sekolah melalui mekanisme kuota yang ketat dan berbasis meritokrasi.

Dalam lanskap seleksi yang kompetitif tersebut, sejumlah siswa MAN IC Gowa berhasil menembus kampus-kampus unggulan nasional dengan ragam program studi strategis.

Kepala MAN IC Gowa, Dr. Burhanuddin, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para siswa yang telah menorehkan capaian tersebut. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukanlah hasil instan, melainkan buah dari riyadhah intelektual latihan panjang yang menuntut kedisiplinan, konsistensi, dan integritas akademik serta didikan yang penuh cinta dan keikhlasan dari para guru dan orang tua.

“Alhamdulillah. Capaian ini adalah manifestasi dari ekosistem pembelajaran yang terkurasi dengan baik serta komitmen kolektif antara siswa, cinta dari guru dan ridho orang tua. Ini bukan sekadar angka kelulusan, melainkan indikator kualitas proses yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga memberikan peneguhan kepada siswa yang belum memperoleh hasil optimal pada jalur SNBP. Menurutnya, dinamika seleksi nasional merupakan bagian dari proses pembelajaran itu sendiri yang harus disikapi dengan sikap resilien dan visi ke depan.

“Bagi ananda yang belum dinyatakan lulus melalui SNBP, jangan menjadikan ini sebagai terminus harapan. Masih terbuka jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang memberi ruang pembuktian berbasis kompetensi. Setiap ikhtiar yang ditopang kesungguhan akan menemukan jalannya sendiri menuju takdir terbaik. Persiapkan diri secara lebih sistematis dan optimalkan setiap peluang yang ada, kami selalu percaya pada kalian,” tambahnya.

Sebagai jalur afirmasi berbasis prestasi, SNBP juga mengandung konsekuensi strategis. Siswa yang telah dinyatakan lulus melalui jalur ini tidak diperkenankan mengikuti jalur seleksi lainnya, sehingga pemilihan program studi dan perguruan tinggi menjadi keputusan yang sarat pertimbangan dan perencanaan matang.

Capaian ini sekaligus memperkuat posisi MAN IC Gowa sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter, daya juang, dan visi global peserta didik. Dengan pendekatan pendidikan yang integratif dan berorientasi masa depan, madrasah ini terus mengukir reputasi sebagai lokomotif lahirnya generasi intelektual yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di kancah nasional.

Momentum kelulusan SNBP 2026 ini menjadi penanda bahwa investasi pada kualitas proses pendidikan akan bermuara pada capaian yang autentik. Di tengah arus kompetisi yang kian intens, MAN IC Gowa menunjukkan bahwa ketekunan, strategi, dan kepemimpinan visioner mampu berkelindan menjadi energi transformatif yang melahirkan prestasi berkelanjutan.

Berikut nama-nama siswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBP :

Idlal Tsaqib Tenriawan — Institut Teknologi Bandung – Sekolah Ilmu Teknologi Hayati-Sains (SITH-S)

Ufairah Farah Malilah — Universitas Brawijaya – Teknik Sipil

Keisha Ameili Zhafira Syahruddin — Universitas Indonesia – Aktuaria

Muhammad Muhyi Mubarak — Universitas Hasanuddin – Pendidikan Dokter

Ahmad Tharif — Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Teknik Elektro

Puan Agniyah Rahmah — Universitas Indonesia – Ilmu Komunikasi

Afwan Rizky Gazali — Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Rekayasa Kecerdasan Artifisial

A. Muh. Alif Asir — Universitas Hasanuddin – Ilmu Hukum

Naurah Khalisa Salsabillah — Universitas Hasanuddin – Teknik Informatika. (rls)