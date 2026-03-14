Yusuf Ritangnga Serahkan Paket Ramadan Bahagia dari Baznas Enrekang 

ENREKANG, UPEKS.co.id–Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang di Bulan Ramadan 1447 H membagikan 375 Paket Ramadan Bahagia yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga pada momen Silaturahmi dan Buka Puasa bersama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang di Alun-alun Lapangan Abu Bakar Lambogo, Jumat (13/3/2026).

Dalam penyerahannya, Bupati didampingi Wakil Bupati Andi Tenri Liwang La Tinro, Plt. Pimpinan BAZNAS Enrekang Dirhamzah, Sekretaris BAZNAS Enrekang Rudi Hartono, Dandim, Kapolres, Ketua DPRD dan Ketua TP PPK Kabupaten Enrekang.

Paket Ramadan Bahagia BAZNAS Enrekang berisi beras 5 kg, 1 botol syrop, gula pasir 2 liter, terigu 1kg, 1 kaleng wafer, minyak goreng 1 liter. Jika di total harga perpaket 200 ribu rupiah. Secara keseluruhan dari 375 Paket Total anggarannya Rp75 juta.

“Sasaran penyerahan paket Ramadan Bahagia tahun ini adalah para pekerja rentan, Difabel, miskin ekstrim, Panti asuhan, tenaga pendidik (guru TPA/TPQ). Ini adalah Juknis yang kami terima dari Baznas Nasional”. Kata Sekretaris BAZNAS Enrekang Rudi Hartono.

Sama dengan Tahun-tahun sebelumnya BAZNAS Enrekang juga membagikan paket sembako kepada orang-orang yang berhak menerima yang masuk dalam 8 Asnap.

Rudi mengatakan kedepan BAZNAS Enrekang akan membagikan paket lebih banyak lagi. Pembagian paket Ramadan Bahagia ini adalah salah satu kegiatan Baznas Enrekang dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan untuk Masyarakat kurang beruntung.

Dengan adanya kegiatan ini, BAZNAS berharap semakin besar kesadaran masyarakat untuk berzakat lebih banyak lagi melalui Baznas Enrekang . Dengan demikian akan semakin banyak pula orang yang terbantu. (Sry)