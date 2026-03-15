YBM PLN UIP Sulawesi Salurkan Bingkisan Ramadan untuk Santri Tahfidz Hidayatullah Maros

Makassar, Upeks.co.id – Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP Sulawesi menyalurkan bingkisan Ramadan kepada para santri Pesantren Tahfidzul Qur’an Hidayatullah, Maros melalui program “Cahaya Berkah Ramadan 1447 H”. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Masjid An Nur PLN UIP Sulawesi pada Rabu (11/3/2026) sebagai bagian dari program kepedulian sosial yang rutin dilaksanakan setiap tahun di bulan suci Ramadan.

Sebelum kegiatan dimulai, para santri terlebih dahulu melaksanakan tadarus Al-Qur’an yang diakhiri dengan khataman satu juz. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pengurus YBM PLN UIP Sulawesi, pegawai PLN UIP Sulawesi, para santri, serta pengurus Pesantren Tahfidzul Qur’an Hidayatullah. Bantuan kemudian diserahkan secara simbolis oleh Ketua YBM PLN UIP Sulawesi, M. Pahri Jafar, kepada perwakilan pengurus pesantren.

Ketua YBM PLN UIP Sulawesi, M. Pahri Jafar, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan amanah dari para pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. “Bantuan ini merupakan amanah dari para pegawai PLN yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan ini kami menyalurkan bingkisan kepada 15 santri Tahfidz Hidayatullah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini para pegawai diberikan keberkahan rezeki, dan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para santri,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh pengurus Pesantren Tahfidzul Qur’an Hidayatullah, Ustaz Ayyub Abu Sitta, yang mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada para santri. “Kami mengucapkan terima kasih atas bingkisan yang diberikan kepada anak-anak kami. Semoga PLN terus menjadi cahaya kebaikan yang memberi manfaat bagi masyarakat, dan Allah membalas segala kebaikan para pegawai yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk para santri,” tuturnya.

General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, yang ditemui di tempat terpisah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial insan PLN melalui YBM PLN yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah para pegawai. “Melalui YBM PLN, kami berupaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di momentum Ramadan yang penuh berkah. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga mempererat silaturahmi serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Melalui program Cahaya Berkah Ramadan 1447 H, YBM PLN UIP Sulawesi berharap kepedulian sosial dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di momentum Ramadan yang penuh keberkahan. (*)