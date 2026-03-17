YBM BO BRI Panakkukang Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Panti Asuhan di Bulan Ramadan

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Yayasan Baitul Maal (YBM) Branch Office (BO) BRI Panakkukang menyalurkan bingkisan Ramadan kepada anak-anak panti asuhan, sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen YBM BO BRI Panakkukang dalam menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak panti asuhan yang turut merasakan berkah Ramadan.

Branch Manager BO BRI Panakkukang, Deli Sopian, mengatakan, kegiatan berbagi ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai wujud tanggung jawab sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Momentum Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbagi dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Kami berharap bingkisan ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi adik-adik di panti asuhan,” kata Deli, Selasa (16/3/2026).

Lebih lanjut, ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan kerja, serta mengajak lebih banyak pihak untuk peduli terhadap sesama.

Sementara itu, Ketua YBM BO BRI Panakkukang, Ahmad Fauzie, menjelaskan, program berbagi bingkisan Ramadan ini merupakan bagian dari penyaluran dana sosial yang dihimpun dari para pegawai.

“Bingkisan yang kami salurkan merupakan amanah dari para donatur yang telah mempercayakan kepada YBM. Kami berupaya menyalurkannya tepat sasaran agar dapat dirasakan langsung manfaatnya,” jelas Ahmad.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang, terutama di wilayah sekitar operasional BO Panakkukang.

Melalui kegiatan ini, YBM BO BRI Panakkukang tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dan semangat berbagi di bulan Ramadan. (eky)