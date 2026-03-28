Wujud Komitmen Hemat Energi dan Peduli Lingkungan, Earth Hour Claro 60 Digelar

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Kegiatan Earth Hour bertajuk “Claro 60” kembali digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan ajakan untuk menghemat energi. Acara ini berlangsung di Hotel Claro Makassar dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, komunitas, serta tamu hotel, Sabtu (28/3/2026) malam.

Kegiatan Earth Hour Claro 60 merupakan bagian dari gerakan global yang mengajak masyarakat mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak diperlukan selama 60 menit, sebagai simbol komitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

General Manager (GM) Hotel Claro Makassar, Anggiat Sinaga menyampaikan bahwa, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Melalui Earth Hour Claro 60, kami ingin mengajak seluruh pihak untuk lebih sadar akan penggunaan energi serta dampaknya terhadap bumi. Ini adalah langkah kecil namun memiliki makna besar jika dilakukan secara bersama-sama,” ujar Anggiat.

Ketua PHRI Sulsel ini mengungkapkan, selama pelaksanaan kegiatan, lampu di sejumlah area hotel dipadamkan secara serentak selama satu jam. Suasana tersebut dimanfaatkan untuk menggelar berbagai aktivitas ramah lingkungan seperti pertunjukan akustik, doa bersama, serta kampanye pengurangan penggunaan plastik.

Sejumlah komunitas lingkungan yang turut hadir juga memanfaatkan momen ini untuk menyosialisasikan gaya hidup berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah dan penggunaan energi alternatif.

Para peserta yang hadir mengapresiasi kegiatan ini dan berharap Earth Hour dapat terus dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya. Mereka menilai, kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu perubahan iklim yang semakin mendesak.

“Dengan terselenggaranya Earth Hour Claro 60, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi melalui tindakan sederhana namun berdampak luas,” kata salah satu tamu hotel, Muh Yusuf. (***)