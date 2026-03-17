Wujud Kepedulian ARW, 2.200 Paket Sembako Dibagikan untuk Warga Kurang Mampu

Makassar,Upeks.co.id– Menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ridwan Andi Wittiri, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menyalurkan 2.200 paket sembako kepada warga di daerah pemilihannya.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di ARW Center, Jalan Gunung Bawakaraeng, Selasa (17/03/2026), dan menyasar masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan menjelang Hari Raya Idulfitri. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga, terutama di tengah kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok, Selasa (17/3/2026).

Staf pribadi ARW, Lukman Jaya, menjelaskan bahwa pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat. “Sebanyak 2.200 paket sembako telah disiapkan dan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, khususnya menjelang Lebaran,” ujarnya.

Ridwan Andi Wittiri, yang akrab disapa ARW, mengungkapkan bahwa momentum akhir Ramadan dipilih agar bantuan yang diberikan dapat dirasakan lebih maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pangan rumah tangga cenderung meningkat menjelang Idulfitri.

“Ini adalah upaya kami untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, apalagi menjelang Lebaran harga bahan biasanya mengalami kenaikan,” kata ARW.

Ia menambahkan, paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan penting lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menyambut hari raya.

Selain menjabat sebagai anggota DPR RI, ARW juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat dhuafa dan keluarga kurang mampu.

“Kami berharap bantuan ini bisa membantu keluarga kita yang membutuhkan agar dapat merayakan Idulfitri dengan lebih layak,” pungkasnya.

Sementara itu, Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Risfayanti Muin, menyampaikan bahwa selama Ramadan tahun ini, partai telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya pembagian takjil kepada pengguna jalan serta program voucher BBM gratis bagi pengemudi ojek online dan bajaj yang sebelumnya digelar oleh DPC PDI Perjuangan Kota Makassar.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud nyata semangat gotong royong kader partai dalam menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama di momen penuh berkah seperti Ramadan,” ujarnya.

Melalui berbagai aksi sosial ini, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri. (***)