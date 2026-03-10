Wifi Gratis untuk Pelajar dan Warga, Ketua RW 05 Sutoyo Gaffar, Diapresiasi Lurah Tallo

MAKASSAR, UPEKS— Inisiatif penyediaan layanan WiFi gratis bagi pelajar dan masyarakat di wilayah RW 05 Kelurahan Tallo mendapat apresiasi dari pemerintah setempat.

Program yang digagas oleh Ketua RW 05, Sutoyo Gaffar, S.H., dinilai memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya para pelajar yang membutuhkan akses internet untuk menunjang kegiatan belajar.

Lurah Kelurahan Tallo, A. Yusran Kahar, S.M., menyampaikan penghargaan atas langkah proaktif yang dilakukan oleh Ketua RW 05 tersebut. Menurutnya, keberadaan WiFi gratis tidak hanya membantu pelajar dalam mengakses materi pembelajaran, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi serta layanan digital.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan inovasi dari pengurus wilayah dalam menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Kami sangat mengapresiasi upaya Ketua RW 05 yang telah menghadirkan fasilitas WiFi gratis bagi warga,” ujar A. Yusran Kahar.11/03/2026

Program ini juga mendapat dukungan dari para Ketua RT di lingkungan RW 05 yang turut berperan dalam menjaga serta memastikan pemanfaatan fasilitas tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dengan hadirnya layanan WiFi gratis ini, diharapkan para pelajar dapat lebih mudah mengakses sumber belajar daring, sementara masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan informasi dan komunikasi.

Pemerintah Kelurahan Tallo berharap inisiatif positif seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.(rls)