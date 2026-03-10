Usut Tuntas Pengadaan Bibit Nanas, Kejati Sulsel Bakal Dalami Peran Banggar DPRD

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan bibit nanas sebesar Rp60 miliar pada tahun anggaran 2024.

Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan sejumlah indikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi sejak tahap perencanaan. Salah satunya terkait mekanisme pengadaan bibit yang seharusnya dilakukan melalui skema hibah.

Namun dalam praktiknya, pengadaan tersebut tidak diawali dengan proposal yang jelas, serta tidak disertai perencanaan lahan penanaman.

“Seharusnya kalau bibit itu mekanismenya hibah. Ini tidak ada proposalnya dulu, langsung ditetapkan. Lahannya pun tidak ada, tidak ada perencanaannya,” kata Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, Senin (9/3/2026) malam.

Akibat perencanaan yang dinilai tidak matang, sebanyak 3,5 juta bibit dari total 4 juta bibit nanas yang didatangkan dilaporkan mati, karena tidak memiliki lokasi penanaman yang memadai.

“Coba bayangkan, perencanaannya tidak ada dan akhirnya mati 3,5 juta bibit dari 4 juta bibit,” ujar Kajati Sulsel.

Terkait kerugian negara, Kejati Sulsel menyebut perhitungan resmi masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun secara riil, dari anggaran sekitar Rp60 miliar, barang yang benar-benar dibelanjakan diperkirakan hanya sekitar Rp4,5 miliar ditambah biaya angkut.

“Kalau dihitung kasar, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp50 miliar,” kata Didik.

Dalam penelusuran aliran dana, penyidik menemukan bahwa dari total anggaran tersebut, sekitar Rp20 miliar terlebih dahulu diterima oleh pihak pelaksana. Sementara sekitar Rp40 miliar lainnya dikirim ke sebuah perusahaan di Bogor.

“Penyidik kini tengah menelusuri aliran dana tersebut untuk mengetahui pihak-pihak yang menerima dan menikmati uang tersebut,” sebutnya.

Didik menerangkan, dari sisa dana Rp20 miliar yang berada di pihak pelaksana, penyidik juga menemukan adanya pembelian sebuah mobil senilai sekitar Rp1,2 miliar. Mobil tersebut telah dijual, dan uang hasil penjualannya kini telah disita sebagai barang bukti.

“Sejauh ini, penyidik telah memeriksa lebih dari 80 orang saksi. Di antaranya termasuk Ketua Komisi B DPRD Sulsel yang telah dimintai keterangan,” terangnya.

Didik juga tidak menampik akan membuka kemungkinan memeriksa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel. Hal itu dilakukan untuk menelusuri proses munculnya anggaran pengadaan bibit nanas tersebut dalam APBD Pokok 2024.

“Nanti kita lihat perkembangan apakah bisa lolos itu dari mana,” kata Kajati.

Selain pengadaan bibit nanas, Kajati juga menyinggung program lain pada masa Penjabat Gubernur saat itu, yaitu rencana pengembangan pisang Cavendish. Namun program tersebut tidak terealisasi karena anggarannya tidak dicairkan dan kemudian diganti dengan program bibit nanas.

Meski demikian, Kajati menyebut masih ada program terkait pisang Cavendish di luar skema anggaran tersebut, yang disebut melibatkan kerja sama pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan petani dan perbankan daerah.

“Penyidik masih akan mendalami program tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana,” jelasnya.

Diketahui, Tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel, telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus tersebut. Enam tersangka itu masing-masing berinisial BB mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan RM selaku Direktur PT ANN atau penyedia.

Kemudian RE selaku Direktur PT CAP yaitu pelaksanaan kegiatan dan HS selaku tim pendamping Pj Gubernur tahun 2023-2024, RRS seorang ASN pada Pemkab Takalar pelaksana kegiatan serta UN selaku KPA/PPK.

Selain ditetapkan tersangka, lima langsung dilakukan penahanan di Lapas. Empat diantaranya ditahan di Lapas Gunung Sari Makassar dan satu di Lapas Maros.

Namun, satu tersangka yaitu inisialnya UN jabatan selaku KPA/PPK tidak ditahan. Bersangkutan tidak ditahan, karena hari ini tidak menghadiri undangan kami karena alasan sakit. Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan, setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah dan cukup.

Dari total nilai proyek sebesar Rp 60 miliar, tim penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp 50 miliar.(Jay)