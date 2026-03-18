Usai Shalat Tarawih, Yusuf Ritangnga Lantik Empat Pejabat Eselon II 

ENREKANG, UPEKS.co.id–Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangnga melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada Selasa malam (17/3/2026) Bulan Ramadan 1447 H di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Enrekang tepatnya usai melaksanakan shalat tarawih.

Keempat pejabat tersebut adalah Syamsul Iwan, S.IP., M,.Si dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Enrekang, Jonarti DJ., ST,. MT sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang, Iwan Ardian D,. SSTP,. M.A.P sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dan Muh. Lukman Badi,. S,. KOM. M.A.P sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Enrekang.

Bupati Enrekang saat memberi sambutan mengatakan, di bulan baik di akhir Ramadan ini empat Pejabat Eselon II dilantik dengan penuh Khidmat. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Enrekang.

“Semoga saudara saudari yang diambil sumpahnya malam hari ini mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Harapan besar saya selaku Pimpinan Daerah Kabupaten Enrekang kepada saudara saudari yang baru saja dilantik, bahwa ini adalah jabatan yang sangat penting bagi berjalannya Pemerintahan Kabupaten Enrekang, untuk itu saya berharap jalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik,” kata Yusuf Ritangnga.

“Pada malam ini saya tegaskan kepada Ibu Jonarti bahwa baru-baru saja ibu diambil sumpahnya pada Jabatan yang sangat krusial, jabatan sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang. Jabatan yang sangat penting dan kita harapkan menjadi pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan. Fungsi Inspektorat adalah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah’,” tambahnya.

Lebih spesifik Bupati menegaskan fungsi Inspektorat adalah melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan. tujuannya adalah untuk mencegah korupsi dan memastikan tata kelola Pemerintahan yang bersih (good governance), serta memastikan kinerja, keuangan dan program Pemerintah Daerah efektif, efisiensi dan sesuai dengan aturan.

“Jadi ini adalah tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada Ibu. Dan tentu juga untuk Dinas Catatan Sipil, ini adalah tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan saya tidak mau ada keluhan lagi dari Masyarakat tentang bagaimana kinerja Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Cukuplah kemarin-kemarin saya banyak mendengar keluh kesah, berikan yang terbaik untuk Masyarakat,” tegas Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga.

Bupati menegaskan sebagai pelayan Masyarakat, semua jajarannya wajib memberikan pelayanan terbaiknya.

Dalam kesempatan ini, Bupati berpesan khusus kepada Syamsul Iwan selaku Sekretaris DPRD agar memperlihatkan dan membuktikan kinerjanya kepada 30 anggota DPRD bahwa dirinya mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Jabatan Sekwan ini sangat kontroversial dan suatu kebaikan yang kita lakukan pasti ujiannya berat, mau saja dilantik jadi Sekwan terlalu banyak kontroversinya. Saya yakin Pak Sekwan mampu melakukan yang terbaik dan mampu memperlihatkan kepada 30 Anggota Dewan bahwa Pak Sekwan bisa bekerja dengan baik,” tutupnya.

Kepada Kepala Badan Kesbangpol, Yusuf Ritangnga meminta agar mampu mengharmoniskan seluruh Forkopimda dan mampu memberikan pencegahan terhadap kondisi yang tidak diinginkan terjadi di Kabupaten Enrekang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang La Tunrung, para Asisten, Ketua DPRD, PJ. Sekda, Pimpinan OPD dan undangan lainnya. (Sry)