Usai Lebaran, Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Silaturahmi dan Terima Tamu di Rumah Jabatan

ENREKANG, UPEKS.co.id–Usai melaksanakan Salat Idul Fitri 1447 H, Bupati dan Wakil Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga dan Andi Tenri Liwang La Tinro bersilaturahmi dengan para tamu di Rumah Jabatan masing-masing.

Hari lebaran tahun ini Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak menggelar open house atau halal bihalal sesuai Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tertanggal 17 Maret 2026 yang melarang menteri dan pejabat kementerian/lembaga menggelar open house atau halal bihalal secara berlebihan/mewah saat Idul Fitri 1447 H. Imbauan ini bertujuan menjaga empati terhadap masyarakat yang masih dalam kondisi sulit dan terdampak bencana alam, tapi bukan larangan mutlak untuk bersilaturahmi, melainkan melarang perayaan yang terlalu mewah.

Sebagai Pemerintah Bupati dan Wakil Bupati tetapi menerima tamu yang datang untuk bersilaturahmi dan bermaafan di moment Hari Raya Idul Fitri ini.

Menu yang disajikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pun menu sederhana diantaranya bakso, ketupat, rendang, burasa, lappa-lappa dan aneka kue lebaran.

Sejak pagi terlihat Bupati H. Yusuf Ritangnga didampingi istri tercinta Hj. Ratnawati Yusuf Ritangnga menerima tamu baik dari jajaran lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang, Lembaga Vertikal maupun masyarakat sekitar. Demikian pula Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang La Tinro didampingi istri tercinta Adinda Saud Tenri Liwang terlihat menerima tamu yang sama sejak pagi hingga malam.

Meski Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan Shalat Idul Fitri ditempat berbeda yakni Bupati bersama Masyarakat Kecamatan Alla dan Wakil Bupati bersama Masyarakat Kecamatan Enrekang namun setelah itu masing-masing membuka pintu Rumah Jabatan untuk menerima tamu yang datang bersilaturahmi.

“Alhamdulillah kali ini kita tidak menggelar open house, tidak ada acara istimewa yang saya dan Wakil Bupati lakukan, tapi kita tetap membuka pintu Rumah Jabatan untuk para kerabat, sanak keluarga, sanak saudara, famili dan tamu yang datang bersilaturahmi. Bukan kah dihari lebaran sudah jadi tradisi kita untuk saling mengunjungi dan saling bermaafan,” kata Bupati Enrekang H. Yusuf Ritangnga.

Di halaman Rujab Bupati dan Wabup pun tak terlalu banyak kendaraan yang parkir. Tamu datang silih berganti dan tidak terjadi penumpukan. Diantara tamu yang datang tampak Pj. Sekda Enrekang dan Istri, para Staf Ahli dan istri, para Asisten dan istri, pada Pimpinan OPD bersama pasangan, para Camat dan Kades.

Tampak pula Kapolres Enrekang, Lembaga Vertikal Lainnya dan juga masyarakat sekitar. Di Rujab Wakil Bupati, Andi Tenri Liwang juga menerima silaturahmi dari tamu yang sama. Terpantau, baik Rujab Bupati maupun Wabup tertutup pada pukul 21.00 Wita. (Sry)

