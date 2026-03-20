UPZ BAZNAS Masjid Nurul Khalifah Samata Salurkan Zakat Fitrah kepada Warga Borong Raukang

GOWA, UPEKS.Co.id– Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Masjid Nurul Khalifah Kompleks BSP Borong Raukang kelurahan Samata, kabupaten Gowa, menyalurkan zakat fitrah kepada warga di Lingkungan Borong Raukang, Kamis hingga Jumat, (19-20/3/2026).

Penyaluran zakat dilakukan secara langsung oleh tim Amil Zakat yang dipimpin ketua UPZ Masjid Nurul Khalifah, Dr. Syafri Arif, M.Hut kepada masyarakat yang berhak menerima.

Bantuan yang diberikan berupa beras zakat fitrah serta uang tunai, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

“Alhamdulillah sebanyak 2000 liter beras telah kami salurkan kepada 220 dari 600 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami kompleks BSP Samata, selebihnya kami salurkan juga kepada warga yang bermukim di Bakung Samata,” ujar Dr. Safri Arif.

Selain itu, distribusi langsung dilakukan untuk memastikan zakat tersebut diterima tepat sasaran. Warga penerima zakat-pun menyambut baik bantuan tersebut. Mereka mengaku terbantu dengan adanya penyaluran zakat fitrah ini secara langsung kepada mereka.

“Kami merasa terbantu dengan adanya petugas Amil Zakat yang langsung datang ke rumah kami, Dan ini sangat membantu, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran.” Ujar Salim (55 tahun) warga Borong Raukang yang menerima langsung bantuan Zakat tersebut.

Sementara itu salah satu petugas amil zakat UPZ Masjid Nurul Khalifah, Muhammad Sugiri, berharap, melalui kegiatan ini nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan dapat terus terjaga di tengah masyarakat khususnya di lingkungan Borong Raukang kelurahan Samata, Kabupaten Gowa.

“Alhamdulillah warga yang menerima bantuan zakat fitrah ini mengaku bahagia dan terharu setelah tim amil zakat upz yang langsung mendatangi mereka untuk menerima haknya. Dan semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua” kunci Sugiri. (*)