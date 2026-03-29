UNM Raih Akreditasi Internasional ASIIN untuk FMIPA dan FT

MAKASSAR, UPEKS— Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Makassar (UNM) resmi memperoleh akreditasi internasional dari ASIIN (Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics).

4 Program Studi yang berhasil meraih akreditasi ASIIN yakni Pendidikan Biologi, Pendidikan Geografi, serta Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Akreditasi ini akan berlaku hingga September 2030.

Plt Rektor UNM, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh sivitas akademika terutama FMIPA dan FT

“Raihan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing lulusan UNM di kancah internasional”, ucapnya.

Prof. Farida juga menegaskan akan terus berkomitmen mempertahankan standar internasional serta terus mengembangkan program pendidikan di UNM untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Harapannya, dengan diraihnya akreditasi ASIIN, FMIPA dan FT bisa menarik minat mahasiswa untuk memilih UNM menjadi universitas impiannya.

“Saya harap ini bisa menjadi motivasi yang bisa menarik minat calon mahasiswa baru memilih UNM menjadi pilihan utamanya dalam berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi”, harapnya. (jir)