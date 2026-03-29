UMI Kampus Swasta Terbaik di Makassar Versi EduRank, Rektor: Ini Bukan Sekadar Peringkat, Ini Amanah

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Universitas Muslim Indonesia (UMI) kembali menempati posisi sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terdepan di Kota Makassar. Dalam pemeringkatan EduRank 2026, UMI menempati peringkat ke-114 nasional, peringkat ke-2.999 di Asia, serta peringkat ke-4 di Kota Makassar.

Capaian ini sekaligus menempatkan UMI sebagai perguruan tinggi swasta dengan posisi tertinggi di kota tersebut. Di tingkat Kota Makassar, tiga besar masih didominasi oleh perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan UIN Alauddin Makassar.

UMI berada tepat di bawahnya sebagai perguruan tinggi swasta terbaik, mencerminkan ekosistem pendidikan tinggi yang saling menguatkan.

Di antara perguruan tinggi swasta, UMI memimpin, diikuti kampus-kampus lain yang juga terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan tinggi di Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi yang sehat menjadi energi bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kepada masyarakat.

Capaian ini menegaskan bahwa di tengah persaingan yang semakin terbuka, UMI mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat reputasi secara berkelanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun Asia.

Lebih dari sekadar angka, capaian ini mencerminkan kekuatan UMI sebagai kampus dengan tata kelola yang tertib, lingkungan yang aman bagi mahasiswa, kebijakan yang solutif, serta kedekatan dengan realitas masyarakat. Posisi ini dibangun bukan hanya oleh sistem, tetapi juga oleh nilai, kebersamaan, dan kepercayaan yang terus dijaga.

Rektor: Ini Bukan Sekadar Peringkat, Ini Amanah

Rektor UMI, Prof. Dr. H. Hambali Thalib, menegaskan bahwa capaian ini bukan untuk dibanggakan secara berlebihan, melainkan untuk disyukuri dan dijadikan motivasi ke depan.

“Capaian ini bukan semata tentang peringkat. Ini adalah amanah dari masyarakat yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Universitas Muslim Indonesia. Amanah ini harus kami jaga dengan kerja yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih berdampak,” kata Rektor.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat luas.

“Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada UMI. Kepercayaan tersebut menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki diri, dan menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermakna,” ucap Rektor.

Rektor menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika. UMI tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh kebersamaan dosen yang mengajar dengan hati, tenaga kependidikan yang melayani dengan tulus, mahasiswa yang berjuang dengan tekad, serta seluruh keluarga besar UMI yang saling menguatkan.

“Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang terus menjaga reputasi UMI, membangun sistem yang lebih baik, dan memastikan kehadiran UMI memberi dampak nyata bagi masyarakat,” terangnya.

UMI: Kampus Ilmu, Ibadah, dan Solusi

Dalam metodologi EduRank, pemeringkatan didasarkan pada:

* kinerja riset (publikasi dan sitasi),

* reputasi non-akademik,

* serta dampak alumni.

Capaian UMI pada indikator tersebut menunjukkan bahwa universitas ini tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi nyata bagi masyarakat.

Hal ini selaras dengan visi UMI sebagai kampus ilmu dan ibadah, kampus perjuangan dan pengabdian, serta kampus yang bereputasi, berdampak, humanis, dan solutif.

UMI berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan zaman, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta mampu melahirkan lulusan yang unggul secara intelektual dan kuat dalam nilai serta karakter.

Dari Capaian Menuju Tanggung Jawab

Bagi UMI, capaian ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk melangkah lebih jauh.

Melalui penguatan tata kelola berbasis sistem dan nilai, transformasi digital, peningkatan mutu akademik berbasis IKU dan akreditasi, serta perluasan kolaborasi, UMI menegaskan diri sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi harapan dan kepastian bagi masa depan generasi muda.

Di Universitas Muslim Indonesia, capaian tidak berhenti pada angka tetapi diwujudkan dalam tanggung jawab. Karena di UMI, kepercayaan dijaga, nilai dirawat, dan masa depan diperjuangkan bersama.(Jay)