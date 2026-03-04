Ujian Madrasah 2025/2026 MAN Insan Cendekia Gowa Digelar Daring, Tegaskan Integritas Akademik dan Presisi Evaluasi

Gowa, Upeks–Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Gowa resmi menyelenggarakan Ujian Madrasah (UM) Tahun Pelajaran 2025/2026 secara daring pada 2–13 Maret 2025. Pelaksanaan ujian berlangsung terpusat di ruang-ruang kelas madrasah, diikuti seluruh peserta didik kelas XII dengan pengawasan internal oleh guru madrasah.

UM tahun ini dirancang sebagai instrumen evaluasi komprehensif untuk memotret capaian akademik peserta didik secara objektif, terukur, dan akuntabel. Seluruh tahapan yang di mulai dari perencanaan, penyusunan butir soal, hingga pengawasan, dikendalikan langsung oleh madrasah untuk memastikan mutu dan integritas proses.

Kepala MAN Insan Cendekia Gowa Burhanuddin, meninjau langsung pelaksanaan ujian di lokasi. Dalam pemantauannya, ia menegaskan bahwa UM bukan sekadar agenda rutin, melainkan penanda kedewasaan akademik peserta didik.

“Ujian Madrasah adalah cermin dari proses panjang pembelajaran. Laksanakan dengan ketenangan, kejujuran, dan optimisme. Kami berharap seluruh siswa menuntaskan ujian ini secara lancar dan meraih hasil maksimal sebagai bekal melangkah ke fase berikutnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan kepemimpinan yang visioner dan otoritatif, sekaligus penguasaan substansi evaluasi pendidikan berbasis mutu.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik, Imran, menekankan fungsi UM sebagai alat ukur autentik terhadap kompetensi kognitif siswa kelas XII. Menurutnya, desain ujian telah diselaraskan dengan capaian pembelajaran sehingga hasilnya merefleksikan proses belajar yang telah ditempuh selama di madrasah.

Di sisi teknis, Ketua Panitia UM, Hasrianti, memastikan kesiapan administrasi dan koordinasi berjalan sistematis. UM dilaksanakan secara daring melalui kolaborasi dengan Quipper School Premium.

“Kami mengupayakan seluruh perangkat dan administrasi ujian terkelola rapi. Dengan sistem daring dan dukungan Quipper School Premium, kami optimistis ujian berlangsung lancar, tertib, dan minim kendala,” tuturnya.

Adapun komposisi soal dirancang proporsional dan menantang. Mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi masing-masing memuat 40 butir soal, sementara mata pelajaran lainnya berjumlah 50 butir. Seluruh soal disusun oleh guru mata pelajaran, kemudian diverifikasi secara internal lintas rumpun keilmuan untuk menjamin validitas dan reliabilitas. Ragam bentuk soal meliputi pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, benar–salah, dan isian singkat, sehingga mampu menguji nalar, ketelitian, dan pemahaman konseptual siswa secara holistik.

Dengan orkestrasi yang matang dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, Ujian Madrasah 2025/2026 di MAN Insan Cendekia Gowa menegaskan komitmen madrasah dalam menjaga eksistensi sebagai institusi pendidikan unggul—presisi dalam evaluasi, berintegritas dalam pelaksanaan, dan berorientasi pada kualitas hasil.(rls)