Transaksi Pakai Kallafriends di SAO Eating Point MaRI Berhadiah Emas

Tampilan aplikasi Kallafriends yang hadir dengan berbagai fitur, seperti layanan voucher dan produk merchant, tiket event sebesar, dan tiket attraction. Selama Ramadan, aplikasi ini menghadirkan program Shop & Greet yang berhadiah emas dan puluhan merchandise menarik bagi pelanggan yang melakukan transkasi di SAO Eating Point (SAO) Mal Ratu Indah (MaRI).

MAKASSAR, Upeks – Kallafriends kembali bagi-bagi hadiah dalam Ramadan 1447 Hijriah. Bagi pelanggan yang memiliki transaksi terbanyak di SAO Eating Point Mal Ratu Indah (MaRI) berkesempatan memenangkan hadiah emas.

Selain emas 1 gram, program bertajuk “Shop & Greet” ini juga menyediakan puluhan hadiah menarik lainnya, seperti Redmi Buds 6, pedestal fan kris, payung, JBL speaker, kettle double wall, lunch bag, mug, salad box, dan tumbler. Untuk memenangkan hadiah-hadiah tersebut, pelanggan hanya perlu berbelanja di SAO Eating Point sebanyak mungkin, lalu menukarkan struknya pada booth Kallafriends yang ada di Area Sao Eating Point untuk mendapatkan poin. Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan beragam hadiah yang telah disiapkan oleh Kallafriends.

Periode penukaran struk berlangsung selama 23 Februari hingga 18 Maret 2026. Adapun daftar tenant yang telah bekerja sama dengan Kallafriends di SAO Eating Point MaRI, seperti Bakso Mas Mas, RM Rajawali, Mama Hotplate, Bagoster, Phoenam, dan Warkop Lagaligo.

“Kami mengajak seluruh pengunjung Mal Ratu Indah, khususnya Sao Eating Point untuk turut serta dalam program ini untuk mendapatkan merchandise dan hadiah utama 1 keping emas 1 gram bagi transaksi tertinggi. Selain itu, user juga dapat memanfaatkan aplikasi Kallafriends untuk mendapatkan diskon di berbagai merchant yang telah bekerjasama dengan kami,” jelas Yulia Herman, Strategic Management & Marketing Division Head KALLA.

Sebagai upaya untuk terus memberikan best experience kepada pelanggan, KALLA terus berinovasi melalui pengembangan aplikasi Kallafriends, mobile apps yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat, khususnya pengguna produk dan layanan KALLA.

Hingga saat ini, Kallafriends memiliki lebih dari 190.000 downloader dan telah menggandeng 98 brand merchant dengan lebih dari 100 outlet yang tersebar di berbagai lokasi. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat menikmati beragam layanan, seperti pembelian produk KALLA, transaksi voucher dan produk merchant, pembelian tiket event, hingga tiket attraction.

Dari total penggunaan aplikasi, tercatat 80% transaksi berasal dari layanan voucher dan produk merchant, disusul tiket event sebesar 16% dan tiket attraction 3%. Catatan ini menunjukkan antusiasme pelanggan terhadap fitur promo yang ditawarkan begitu tinggi.(rls)