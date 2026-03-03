Terbukti Edarkan Pelangsing Berbahaya, Pemilik Mytha Kosmetik Divonis 2 Tahun 6 Bulan

SIDRAP, UPEKS.co.id – Terdakwa pemilik obat pelangsing bermerek MJB Slimming, Paramita alias Hj. Mita, menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap), pada Selasa (3/3/2026).

Dalam amar putusan, menyatakan terdakwa Paramita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan.

‎

‎”Oleh karena itu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Sera Achmad.

‎

‎Dalam putusan Majelis Hakim, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani pemilik Toko Mytha Kosmetik tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, menetapkan terdakwa tetap ditahan.

‎

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa, karena sudah pernah dipidana selama 6 bulan dengan kasus pengedaran kosmetik berbahaya pada tahun 2016 dan tidak memiliki izin edar dari BPOM.

“Hal yang meringankan terdakwa, karena telah mengakui perbuatannya dan memiliki 4 orang anak yang masih kecil,” terang Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusannya.

Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Terdakwa bisa menerima putusan ini dan terdakwa bisa banding serta pikir-pikir. Kami kasih waktu yang telah ditentukan undang dengan yakni 7 hari,” ucapnya.

Ketua Majelis Hakim yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, minta seluruh pihak untuk tidak percaya apabila ada oknum yang menjanjikan terkait putusan.

“Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan saudara terkait putusan hakim jangan dipercaya. Karena, baik di luar persidangan ataupun dalam persidangan, itu tidak ada yang bisa mengaturnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidrap, terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Dalam tuntutan JPU, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sesuai dakwaan JPU.

Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 tahun, dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.(Jay)