Terbukti Aniaya Junior Hingga Tewas, Bripda Pirman Dipecat Dari Polri

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Bripda Pirman resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah terbukti melakukan penganiayaan yang menewaskan juniornya, Bripda Dirja Pratama.

Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar di Ruang Propam Lantai 4 Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (2/3/2026).

Ketua Sidang Etik yang juga Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendy, menyatakan Bripda Pirman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kode Etik Profesi Polri atas perbuatannya yang berujung pada meninggalnya korban.

“Menjatuhkan sanksi satu, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dua, sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” ujar Zulham saat membacakan amar putusan.

Majelis sidang menilai tindakan pelanggar telah mencederai disiplin dan profesionalitas, serta merusak citra institusi kepolisian. Sanksi PTDH merupakan hukuman tertinggi dalam sidang kode etik Polri.

Selain itu, Bripda Pirman dijerat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, serta Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 13 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

“PTDH adalah sanksi yang pantas karena menghilangkan nyawa rekannya sendiri,” tegas Zulham usai sidang.

Dengan putusan tersebut, kini Bripda Pirman resmi diberhentikan dari keanggotaan Polri.(Jay)