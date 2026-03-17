Tekan Kepadatan Lalu Lintas Jelang Idulfitri 2026, Gubernur Sulsel Lepas Peserta Mudik Gratis

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran Forkopimda secara resmi melepas rombongan peserta Mudik Gratis Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah/2026 yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulsel di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar, Senin (16/3/2026).

Andi Sudirman menyampaikan program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membantu mengurangi kepadatan kendaraan selama arus mudik Lebaran.

“Bismillah, hari ini kami melepas rombongan peserta mudik gratis Lebaran Idulfitri yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan CPI Makassar. Program ini merupakan kerja sama dengan jajaran Forkopimda serta dukungan dari BUMN dan BUMD,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kurang lebih 1000 masyarakat yang telah mendaftar mengikuti program mudik gratis dengan menggunakan 35 armada bus yang telah disiapkan sekaligus mobil truk khusus untuk mengangkut kendaraan roda dua milik para peserta mudik menuju daerah tujuan masing-masing.

Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya kepada jajaran Polda Sulsel yang turut mengawal rombongan armada mudik secara berantai hingga ke titik tujuan demi memastikan perjalanan berlangsung aman dan lancar.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Terutama kepada jajaran Polda Sulsel yang akan mengawal rombongan armada mudik gratis hingga ke daerah tujuan,” tambahnya.

Tak lupa juga, Gubernur Sulsel mengingatkan para peserta mudik agar selalu menjaga kesehatan, mematuhi aturan keselamatan selama perjalanan, serta menjaga ketertiban demi kenyamanan bersama.

“Harapan kami seluruh peserta mudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan dapat berkumpul bersama keluarga dalam suasana Idulfitri yang penuh kebahagiaan,” tutupnya.

Sekadar diketahui, adapun rute tujuan bagi para pemudik diantaranya Makassar-Parepare, Makassar–Sidrap, Makassar–Wajo, Makassar–Palopo, Makassar-Enrekang-Toraja, Makassar–Masamba–Malili, Makassar-Pinrang-Mamuju, Makassar–Bantaeng, Makassar–Bulukumba, Makassar–Selayar, Makassar–Sinjai, serta Makassar-Bone. (rls)