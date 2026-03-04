Tebar Berkah Ramadan, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Santuni 30 Anak Panti Asuhan di Kendari

KENDARI, UPEKS.co.id – Dalam rangka memperingati HUT ke-29 Pertamina Patra Niaga sekaligus menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Integrated Terminal Kendari melaksanakan kegiatan Santunan Ramadhan Anak Yatim di Panti Asuhan Sultan Al-Amin, Kelurahan Andonouhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (3/3).

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial perusahaan yang diwujudkan secara langsung dan sederhana, melalui agenda silaturahmi dan penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada pengurus panti. Sebanyak 30 anak binaan Panti Asuhan Sultan Al-Amin menerima manfaat dari program ini.

Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang untuk mempererat hubungan dan menghadirkan kebersamaan di tengah bulan penuh makna. Perwira IT Kendari hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga waktu dan perhatian untuk berbagi cerita serta doa bersama anak-anak panti.

Ketua Yayasan Sultan Al-Amin, Mirawati Sultan, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian yang diberikan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dari Pertamina Patra Niaga. Bantuan ini tentu sangat berarti bagi anak-anak kami, terlebih di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Kehadiran langsung para perwira Pertamina juga memberi semangat tersendiri bagi anak-anak,” ujarnya.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

“Di usia ke-29 ini, kami ingin terus meneguhkan peran perusahaan bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai entitas yang tumbuh bersama masyarakat. Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan tersebut,” jelas Lilik.

Melalui kegiatan Santunan Ramadhan Anak Yatim ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap dapat terus memperluas manfaat sosial yang berkelanjutan, sekaligus mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat di berbagai wilayah operasionalnya. (Mimi)