Tanpa Perantara, Estimasi Biaya Layanan Listrik Makin Transparan di PLN Mobile

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) terus memberikan kemudahan layanan kelistrikan bagi pelanggan di seluruh Tanah Air. Melalui Super Apps PLN Mobile, perseroan menyediakan fitur “Simulasi Biaya” yang memungkinkan pelanggan mengetahui estimasi biaya beragam layanan secara akurat, rinci, dan transparan sebelum melakukan pengajuan.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian biaya kepada pelanggan.

“PLN terus berinovasi dalam memberi kemudahan dan kenyamanan layanan bagi pelanggan. Lewat fitur simulasi biaya di PLN Mobile, kini pelanggan bisa mengkalkulasi kebutuhan biaya secara mandiri, jelas, dan transparan hanya lewat satu genggaman,” ujar Edyansyah.

Ia menegaskan, kehadiran fitur ini juga menjadi upaya PLN dalam mengedukasi pelanggan agar terhindar dari praktik perantara yang berpotensi merugikan pelanggan.

“Dengan mengetahui estimasi biaya resmi sejak awal, pelanggan tidak perlu menggunakan jasa perantara. Seluruh proses layanan kelistrikan dapat dilakukan secara langsung melalui PLN Mobile dengan biaya yang sesuai ketentuan,” tambahnya.

Edyansyah menambahkan, bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan fitur tersebut caranya cukup mudah. Pelanggan dapat mengunduh PLN Mobile melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu. Buka aplikasi dan login menggunakan nomor ponsel, atau lakukan pendaftaran akun jika belum terdaftar.

Kemudian, pilih menu “Simulasi Biaya” dan isi jenis layanan yang diinginkan, termasuk pilihan paket Sertifikat Laik Operasi (SLO) jika diperlukan. Setelah itu, tekan tombol “Hitung” dan estimasi biaya layanan akan ditampilkan secara langsung.

“Simulasi biaya ini telah disesuaikan dengan pilihan paket layanan, termasuk opsi SLO, sehingga pelanggan memperoleh gambaran biaya yang detail sejak awal dan dapat merencanakan kebutuhan listriknya dengan lebih baik,” terang Edyansyah.

Informasi simulasi biaya ditampilkan secara rinci dan transparan agar pelanggan dapat mengetahui besaran biaya resmi yang harus disiapkan sejak awal, sekaligus memastikan seluruh layanan dilakukan sesuai prosedur.

“Melalui fitur simulasi biaya di PLN Mobile, kami ingin memastikan pelanggan merasa aman, nyaman, dan terhindar dari praktik yang merugikan. Cukup gunakan layanan resmi langsung dari PLN, tanpa perantara,” tutup Edyansyah. (*)