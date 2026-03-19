“Tanggal Boleh Berbeda, Hati Tetap Sama”

MAKASSAR, UPEKS — Pelaksanaan rukyatul hilal dalam rangka penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi di Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah potensi perbedaan penetapan hari raya Idulfitri.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tersebut berlangsung di lantai 18 Universitas Muhammadiyah Makassar, Kamis (19/3/2026), dan melibatkan berbagai unsur, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Hisab Rukyat (BHR), organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, serta tokoh agama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Ali Yafid, menegaskan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Syawal merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan kedewasaan.

“Kita bawa perbedaan ini sebagai perbedaan tanggal, tapi hati kita tetap satu. Tanggal boleh berbeda, tetapi hati harus menyatu. Jangan menyikapi perbedaan ini dengan saling menyalahkan,” ujar Ali Yafid.

Ia menekankan bahwa metode hisab maupun rukyat memiliki dasar keilmuan masing-masing, sehingga perbedaan yang muncul merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang perlu dihormati bersama.

Berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Wilayah IV Makassar, hasil hisab pada Kamis, 19 Maret 2026 menunjukkan bahwa:

• Ijtimak (konjungsi) terjadi pukul 09.23.23 WITA

• Tinggi hilal saat matahari terbenam berada pada 1° 40’ 32”

• Sudut elongasi sebesar 5,27°

• Umur bulan sekitar 8 jam 50 menit

• Lama hilal di atas ufuk sekitar 9 menit

Data tersebut menunjukkan bahwa posisi hilal di wilayah Sulawesi Selatan belum memenuhi kriteria imkanur rukyat MABIMS, yakni tinggi minimal 3° dan elongasi 6,4°. Namun secara konsep, wujudul hilal telah terpenuhi karena posisi bulan berada di atas ufuk.

Sementara itu, di wilayah Banda Aceh, tinggi hilal tercatat 3,11° (memenuhi syarat), namun elongasi berada pada 6,10°, sedikit di bawah ketentuan minimal.

Seluruh hasil pengamatan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan 1 Syawal yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan akhir penetapan hari raya sepenuhnya menunggu hasil sidang isbat tersebut.

Lebih dari sekadar proses penentuan awal bulan hijriah, momentum rukyatul hilal ini juga mencerminkan praktik toleransi yang kuat di Sulawesi Selatan. Kehadiran berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam satu ruang menunjukkan bahwa perbedaan tidak menghalangi kebersamaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sulawesi Selatan telah terbiasa dengan perbedaan penetapan hari raya. Dalam satu keluarga atau lingkungan, perbedaan tersebut tetap dijalani dengan sikap saling menghormati, menjaga silaturahmi, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Selain itu, semangat toleransi juga tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan lintas agama di daerah ini yang terus memperkuat harmoni di tengah keberagaman.

Dr. H. Ali Yafid mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam pelaksanaan rukyatul hilal.

“Ini bukti bahwa dukungan pemerintah, ormas Islam, akademisi, dan tokoh agama sangat luar biasa dalam menyukseskan pelaksanaan rukyatul hilal,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ukhuwah di tengah perbedaan.

“Perbedaan itu adalah rahmat. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga persaudaraan dan saling menghormati,” tutupnya.

Dengan tradisi toleransi yang telah mengakar kuat, Sulawesi Selatan kembali menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Penetapan hari raya boleh saja berbeda, namun semangat persaudaraan, saling menghargai, dan kebersamaan tetap menjadi nilai utama yang menyatukan.(*)