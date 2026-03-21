Takalar Tancap Gas: Pertumbuhan Naik, Kemiskinan Turun, Digitalisasi Dipercepat

Takalar, Upeks— Momentum Idul Fitri 1447 H dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyampaikan arah pembangunan kepada masyarakat. Camat Pattallassang, Bansuhari Said, membacakan sambutan Bupati Takalar sebelum pelaksanaan Shalat Id di Masjid Rivai, Kelurahan Pappa.

Dalam sambutan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, Idul Fitri ditegaskan bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi momentum konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pesan utama yang disampaikan adalah penguatan komitmen kebersamaan sebagai fondasi pembangunan, dengan arah besar menjadikan Takalar sebagai daerah maju dan berdaya saing melalui transformasi ekonomi digital.

Di hadapan jamaah, juga dipaparkan sejumlah capaian kinerja yang menjadi indikator kemajuan daerah:

Pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2025 tercatat sebagai yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua, sektor pelayanan publik menunjukkan lompatan signifikan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melonjak dari peringkat 23 di Sulawesi Selatan pada 2024 menjadi peringkat pertama pada awal 2026.

Ketiga, indikator kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan nyata. Angka kemiskinan turun dari 7,75 persen menjadi 7,27 persen, sementara tingkat pengangguran juga menurun dari 3,84 persen menjadi 3,76 persen.

Keempat, kualitas hidup masyarakat terus meningkat, tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,06 menjadi 72,79 serta peningkatan angka harapan hidup dari 73,69 menjadi 74,08.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan transformasi melalui digitalisasi pendidikan dan layanan publik, termasuk implementasi sekolah digital, pembangunan Mall Pelayanan Publik berbasis digital, serta perluasan akses layanan hingga wilayah kepulauan seperti Tanakeke.

Di sektor infrastruktur, pembangunan dan rehabilitasi jalan sepanjang 22 kilometer serta perbaikan jembatan strategis terus berjalan sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah.

Sementara dalam penguatan ekonomi lokal, pembentukan hampir 50 koperasi desa/kelurahan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, yang turut berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendapat apresiasi dari Bank Indonesia.

Melalui momentum Idul Fitri, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta berperan aktif dalam pembangunan demi mewujudkan Takalar yang lebih maju dan inklusif. (*)