SIMPATI Hadirkan Paket Hot Promo untuk Pelanggan Setia, Bikin Internetan Lebih Asik

Makassar, Upeks– Telkomsel hadirkan Paket Hot Promo khusus untuk pelanggan setia simPATI yang menawarkan kuota internet nasional dengan harga yang lebih terjangkau dan fleksibel. Paket ini dapat memberikan pengalaman akses digital yang lebih optimal bagi pelanggan dalam mendukung aktivitas sehari-hari dan dapat digunakan diberbagai jaringan Telkomsel.

Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka – Muharlis, mengatakan, “Paket Hot Promo dihadirkan untuk memastikan seluruh pelanggan SIMPATI dapat menikmati konektivitas digital yang mudah, terjangkau, dan berkualitas dengan memberikan lebih banyak pilihan paket data yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sekaligus memperkuat pengalaman digital pelanggan dalam menjalani aktivitas sehari-hari”.

Paket Hot Promo menawarkan berbagai varian kuota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari penggunaan 5 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari seperti paket 10Gb seharga 25 ribu untuk 7 hari dan 15Gb senilai 40 ribu untuk 14 hari.

Selain itu, Paket Hot Promo juga menawarkan paket kuota yang dilengkapi layanan hiburan digital seperti Prime Video, Vision+, dan WeTV, sehingga pelanggan dapat menikmati layanan streaming secara lebih hemat dan memperluas akses pelanggan terhadap konten hiburan digital yang berkualitas. Paket yang dapat dipilih oleh pelanggan diantaranya paket 7Gb seharga 35 ribu untuk 28 hari dan 13Gb seharga 50 ribu untuk 28 hari. Kehadiran Hot Promo ini sekaligus memperluas akses pelanggan terhadap konten hiburan digital yang berkualitas.

Aneka pilihan paket Paket Hot Promo dapat dibeli pelanggan melalui outlet terdekat, aplikasi MyTelkomsel, UMB *363#, serta berbagai mitra modern channel resmi Telkomsel. Telkomsel akan terus berinovasi menghadirkan ragam produk dan layanan yang mampu memberikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggan.(rls)